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新北超夯免費戲水區9／30關閉倒數中

▲新北超夯免費戲水區9／30關閉倒數中。（圖／新北市水利局提供）

▲孩子們蜂擁而上讓水柱把自己全身打濕，玩得不亦樂乎。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日即將進入尾聲，新北免費玩水景點已經成為大家沁涼避暑的好所在，新北市政府水利局及高灘地工程管理處表示，9月開始只在例假日及國定假日開放，且戲水區只開放到9月30日，建議家長們提前規劃前往，以免撲空。

水利局長宋德仁表示，「新莊塭仔底濕地公園」位於新莊區的副都心，是中港大排附屬的公共設施，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，有兒童遊樂區、戲水池與休憩涼亭等，除了來這裡散散步，也很適合帶家裡的小朋友來玩，其中戲水池更是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施。

▲新北超夯免費戲水區9／30關閉倒數中。（圖／新北市水利局提供）

▲戲水池是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施。

水利局及高灘處說明，「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園戲水池」等免費戲水景點是市民超夯的避暑勝地，自6月8日開放以來，已經吸引許多當地住戶及市民湧入戲水區，盡情的玩水嬉戲，清涼一夏，讓孩子們暑假過得既充實又清涼。

此外，9月17日適逢中秋佳節，戲水區在國定假日有開放，還沒想好帶孩子去哪裡放電的家長們，趕快一起來戲水池享受玩水的樂趣，在9月底關閉以前把握最後機會，與家人共同創造歡樂的親子回憶。

高灘處表示，為提供市民一處完善安全的戲水場所，會定期維護清潔戲水區的設施，且不定時辦理水質檢驗確保水質合於標準，請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告之注意事項，且配合現場工作人員的指揮，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能在夏天的尾巴玩的開心又放心。

▲新北超夯免費戲水區9／30關閉倒數中。（圖／新北市水利局提供）

▲孩子們盡情的玩水嬉戲，讓暑假過得既充實又清涼。

▲新北超夯免費戲水區9／30關閉倒數中。（圖／新北市水利局提供）

▲許多大小朋友已經「N刷」新店陽光遊戲場好幾次都玩不膩。

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