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女力推升耀眼國際！「新北企業精典獎」頒獎典禮9／12登場

▲「新北企業精典獎」頒獎典禮9／12登場 。（圖／新北市經發局提供）

▲本屆精典獎共計124件申請案爭取殊榮，由26位產官學代表組成陣容堅強的審查團隊，親赴企業進行實地訪審，深度瞭解企業實績，並召開多階段審查會議，以嚴謹、客觀的角度進行審查。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬眾矚目第二屆「新北企業精典獎」頒獎典禮將於9月12日登場！本屆活動自開放報名起即獲得廣大迴響，有近百間企業報名參加，在歷經逾半年的層層選拔後，選出51家企業及10位傑出女力，將由市長侯友宜親自頒獎，以表揚新北企業領航產業發展，展現更多產業量能及國際實力。

經發局表示，第二屆「新北企業精典獎」分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」5大類企業類組及「傑出女力」個人類組。為鼓勵企業持續精進，也特別設列「優質潛力企業」與「潛力企業」等2個獎項。本屆共92家企業參與，提出124件申請案爭取殊榮，由26位來自產、官、學、研代表組成陣容堅強的審查團隊，以公正、嚴謹的角度進行評鑑。委員們不但親赴企業所在地進行實地訪審，深度瞭解企業營運實績及發展現狀，審查標準更納入企業社會責任評分指標，包括環境責任、社會回饋、性別平等及友善職場，歷經多次審查會議後，最終由51家企業及10位傑出女力脫穎而出。

▲「新北企業精典獎」頒獎典禮9／12登場 。（圖／新北市經發局提供）

▲本屆精典獎盃頂端燈泡象徵智慧光芒與巔峰成就；中部立柱如同企業大樓，代表堅持與拚搏；底座則為新北市地圖，體現紮根新北並放眼全球。

本屆精典獎有一大亮點即是獎盃的設計，是由知名藝術家陳凱森先生所設計，其代表作品新北鶯歌地標「守望鶯歌」，甫榮獲2024年美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）「景觀設計類-雕塑設計銀獎」以及法國設計金獎，雙項國際設計大獎的殊榮。本屆精典獎盃之設計理念為突顯企業最高榮譽與成就，因此在整體設計上融合現代美學與象徵意象，頂端燈泡象徵智慧光芒與巔峰成就，寓意光輝照亮前行之路；中部立柱如同企業大樓，代表堅持與拚搏，最終匯聚成功；底座則為新北市地圖，體現紮根新北並放眼全球，以激勵企業勇敢追夢向前行。

新北市努力拚經濟，近五年來在新北增資的企業家數增加逾1,200家，為六都第二，政策主推產業四線生機策略，從招商一條龍、首創碳健檢中心，數位及淨零轉型，再加上活絡庶民經濟等多元面向切入，提升整體產業競爭力，展現新北經濟新風貌。本次活動藉由鼓勵在地精典企業致力推動產業之創新、永續與影響力，盼凝聚更多企業持續與新北市府攜手同行，共創經濟繁榮。本屆獲獎企業完整名單詳見「新北市經發局」網站，並歡迎持續關注「來趣新北金發局」臉書粉專。

▲「新北企業精典獎」頒獎典禮9／12登場 。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府經發局主辦的第二屆「新北企業精典獎」由26家企業及10位傑出女力脫穎而出。

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