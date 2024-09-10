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新北環狀線雙弧型隔音牆　入夜燈光秀新板特區新亮點

▲新北環狀線雙弧型隔音牆。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲新北環狀線板橋站隔音牆燈光模擬。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北環狀線板橋站自通車以來每日進出人次持續提升，為優化捷運設施，新北捷運局將縣民大道段隔音牆由直立式調整為雙弧型隔音牆，大幅度降低列車噪音情形，同時，運用雙弧型隔音牆面板設計色彩美學，並結合原有公共藝術主題及燈光效果，9日將進行貼膜作業，預計2024年10月底併同燈光藝術完工，未來隔音牆面除了白天呈現彩色貼模的交匯變化，夜間也有不同主題性燈光秀，打造新北板橋新亮點！

新北捷運局長李政安表示，板橋站到板新站間跨縣民大道段隔音牆美化長度約700公尺，委託爵士影像事業有限公司及著名的十匯建築師事務所，以「洋流交匯·生生不息」的設計理念，整體形象如同洋流，順著軌道奔騰進行，彩色貼膜採藍色、綠色、紫色的漸層變化，並同時利用隔音牆的立面設計大小孔徑白色圓點創造出動態變化，以呼應位於兩端的站體特色，同時象徵欣欣向榮的城市氛圍，隨著世代變遷，引領新北市發展走向更美好的未來。

▲新北環狀線雙弧型隔音牆。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲貼模以「洋流交匯・生生不息」設計理念呈現。

李政安進一步說明，新北捷運局為響應環境生態永續的概念，隔音牆貼膜採用環保材質，同時為點綴都市歡樂氣氛，亦於支柱配置燈具，搭配不同主題樂曲節奏變化燈光閃爍方式，呈現樂曲律動的效果。未來將於平日、假日、節日活動，搭配編排燈光律動模式，強化板橋夜晚的風采，讓市民朋友休憩散步時，同步欣賞燈光動態。

李政安補充，為了降低對交通的影響，隔音牆美化工程刻意避開交通尖峰時段，安排於每日晚間9點交維後進場施作，並於上午5點準時開放道路車輛通行，整體作業預計10月底將完成貼膜及燈光設置，屆時，會陸續搭配節慶推出更多樣性燈光律動秀，市民朋友在前往搭乘新北環狀線時，不妨抬頭看看，將有意想不到的驚喜！

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