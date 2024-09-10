憂Uber併熊貓壟斷市場　楊瓊瓔：公平會不應坐視外送市場怪獸產生

▲民眾黨舉行外送平台併購案公聽會，立委楊瓊瓔認為，公平會不應坐視外送平台成為獨大的外送市場怪獸。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

Uber Eats要併購foodpanda，引發各界疑慮，公平會對此併購案正進行審查。國民黨立委楊瓊瓔表示，兩家外送平台結合就是獨占市場，很可能出現市場壟斷效果，店家、外送員、消費者對於外送平台的議價空間會被限縮到很小，容易遭受不公平對待，獨大的外送平台會成為外送市場怪獸，公平會不應坐視，除應嚴格審查，也應要有設置對店家抽成佣金的上限等措施，並和勞動部等相關部會配合，保障外送員的工作權益。

楊瓊瓔指出，上會期公平會來立法院報告時，就坦言兩家併購已是獨占，而根據資策會產業情報研究所（MIC）等相關調查，外送平台消費者中，分別有超過7成和6成的人使用foodpanda和Uber Eats，若是合併，外送市場8成甚至9成市佔率都會是一家獨有、獨大。

楊瓊瓔表示，foodpanda和Uber Eats合作店家分別約為10萬與7萬家，外送員總數超過14萬人，光是現在兩平台「雙雄」並存的狀況，去年就出現過平台增加收費、調降外送員薪資是否合適等爭議，若是合併後僅剩一家，那店家、消費者與外送員只能更被動的面對獨佔者提出的條件，若不接受就只能退出市場。例如外送員薪資被調降，或是消費者要被巧立名目多收費，又或是合作店家的佣金抽成不斷提升，在此情況下都有可能出現，且最後成本仍然是轉嫁到消費者身上，但卻莫可奈何。

楊瓊瓔強調，只有獨大平台賺飽，消費者、店家與外送員「多輸」，市場秩序亂套且經濟效益減少，這樣的狀況絕對要避免，她要求公平交易委員會嚴格把關併購案，甚至她認為，在公平會對併購案的四個標準「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」上，這件併購案早已達到不能併購的標準。

楊瓊瓔並說，也主張併購案審查應以避免過度壟斷，以消費者和外送員的權益為優先考量，併購是為了更好服務、更合理產業環境，而不是方便更大的資方壓迫民眾，徒增社會成本。

楊瓊瓔說明，公平會審查結果大概分為無條件通過、附條件通過、禁止結合、撤回結合申請等，她除要求嚴審、要求效法國外設置抽成佣金上限，也會對於平台方是否會提高消費者手續費、是否影響員工受雇權與薪資等方面繼續緊盯，守護大眾權益。

