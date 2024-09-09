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大陸 大陸焦點 特派現場

每天工作16小時！陸50歲外送員「車上猝死」　同行目睹嚇壞

▲餓了嗎,騎手,外賣,外送員。（圖／CFP）

▲外送員門檻相當低，是許多中年再就業人士的首選。（示意圖／CFP）

文／中央社

外送員是中國不少失業及中年再就業民眾的首選工作，但壓力極大。據報導，杭州一名年逾50歲、每天送外賣16至18小時的「單王」級外送員，日前如往常般躺在電動機車上休息後卻長眠不醒。由是他是家中經濟支柱，讓網友不勝唏噓。

綜合極目新聞等中國媒體報導，根據目擊者描述，5日晚間9時左右，浙江省杭州市餘杭區閒創社區的某一小區外，一名年逾50歲的中年外送員，在送完外送後一如往常把自己的電動機車停妥後，就躺在車上睡覺。但直到6日凌晨1時過後，這名外送員卻一直沒醒來。

根據描述，其他外送員當時見狀感覺不對勁，就上前搖晃他一下，但這名外送員仍然沒有醒來，於是就近通報小區的管理人員，同時報警並聯絡救護車，但在急救後仍告不治死亡。事後，有網友將這一經過拍成短影音發布上網，引起中國網友熱議。

▲餓了嗎,騎手,外賣,外送員。（圖／CFP）

▲外送員門檻相當低，是許多中年再就業人士的首選。（示意圖／CFP）

根據報導，另有目擊者今天表示，這名中年外送員是當地的「單王」（指接單冠軍），也是他唯一的工作。沒接到單子時就躺在電動車上睡覺，也睡過橋洞。但只要手機一響通知有單，就爬起來接單。

這名目擊者指出，這名外送員看上去已有50歲左右，是「眾包」外送員（為多個平台送餐），先前幾乎天天能遇到他，但見面只能短暫聊聊天。「他太忙、太拼」，幾乎每天都要跑到人民幣500元（約新台幣2250元）以上。

他表示，可惜「人已經沒了」，自己至今都沒記住這名外送員的名字，也不太了解他的家庭情況。

根據報導，另有一名自稱也在現場、署名「胡圖圖」的中國網友指出，這名外送員已經50多歲了，是「家裡的頂梁柱（指經濟支柱）」，為了家庭沒日沒夜地幹，跑「眾包」一天幾百元全是時間拚出來的。

「胡圖圖」說，他和這名外送員聊過天，如今「走得安祥」，願他一路走好，「下輩子爭取不再為時間而奔跑」。

中國經濟疲弱，導致越來越多失業族群投入門檻較低的外送員行列，受到外界關注。同在杭州，一名美團的外送員8月中旬因送餐衝突被小區保安喝令下跪，引發眾多外送員聚集抗議；而日前上映的中國電影「逆行人生」即以中年人遭裁員後改當外送員作為題材，同樣成為熱門話題。

 
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