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載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

▲阮經天相當親民。（圖／劉司機授權引用，下同）

▲阮經天相當親民。（圖／劉司機授權引用，下同）

記者周亭瑋／採訪報導

一名劉姓司機今載到男星阮經天，他表示，對方態度超親民，一路上兩人也聊健身、聊電影，最後更留下合照。他在臉書社團分享後，引來網友朝聖，不少同行更羨慕直呼，「好幸運」、「桂林啊」。

劉姓司機今在「UBER DRIVERS TAIWAN」分享兩人合照，表示該名客人上車後，他便疑惑地盯著對方，接著連忙問道「抱歉！我可能認錯人了，有人說你長得很像阮經天嗎？」沒想到，對方立刻笑回，「我就是。」

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劉司機向《ETtoday新聞雲》記者透露，他們一路上聊健身、聊電影，「那時他要去健身，他也一眼看出我有在健身（我是健身教練），就說他大概一周健身四次，因為家裡的事，應該會休息到12月再上工。」

▲阮經天相當親民。（圖／劉司機授權引用，下同）

對此，網友們紛紛湧入朝聖，直呼「關聖帝君給了他9個聖杯坐你的車」、「你應該說請問你是明道嗎」、「你沒問：陳桂林你這次要去哪裡除害？」「你要叫他陳桂林！他有名有姓！以後不要再叫什麼桂林仔」、「我以為是劉耕宏」、「你要說：那個桂林仔。阮：我叫陳桂林，有名有姓，不要再叫我桂林仔」、「你長得也不輸他欸」。

另外，也有同行表示，「我上禮拜也載到他欸！可是直到他下車說謝謝時，我才發現是他」、「上次載到林依晨，也是要下車才發現...哈哈」、「我只有納豆XD」、「上次載到谷阿莫，我也是一直盯著他看，最後問了才確定就是本人」、「我之前也載過吳慷仁」。

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