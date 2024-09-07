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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警政署宣傳預算暴增13倍！　楊瓊瓔轟：漫天要價又沒做好事

▲▼行政院長卓榮泰立法院 答詢 交通部長李孟諺 立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院第二會期即將開議，面對預算會期，國民黨立委楊瓊瓔指出，她發現警政署的媒體政策及業務宣導經費預算暴增，114年度是2億3432萬元，113年度則僅編列1796萬元，預算直接暴增13倍，她會要求政府編列應符合政策目標，不得漫天要價、錢亂花又沒做好事情。

楊瓊瓔表示，114年度預算高達3兆1325億元，增幅是歷年新高，在野立委一定秉持專業嚴格審查把關，原則就是政府要把錢花在刀口上，而非編了一堆錢卻不知所云、無法達到效果，例如鉅觀來看，政府媒體政策及業務宣導經費編了超過14.9億元，比上年度11.6億還多超過3億元，過去就被質疑「大內宣」，現在是否變本加厲？必須好好審查。

其中，針對警政署的媒體政策及業務宣導經費，楊瓊瓔指出，114年度是2億3432萬元，113年度則僅編列1796萬元，預算直接暴增13倍，這個增幅都落在打詐宣導，但細看預算執行說明，在「刑事警察業務」之中的項目，兩年度說明一樣，都是「辦理165反詐專線、全般刑案、暑期青少年預防犯罪及辦理民眾識別詐騙與提升反詐騙意識相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費」。但該項目114年度編列2億3千萬元，113年度卻僅有1424萬元，一字未改之下，差一年就多要了超過2億，不是說不支持打詐宣導，而是政府部門應負責任，若要鉅款，應提出執行計畫、預期績效等，而非空口要錢。

楊瓊瓔表示，政府過去打詐被諷為越打越詐，這次行政院編列的打詐經費預計編列73億元，較去年增加60億，但是詐騙案件量、金額還是不斷攀升，據警政署打詐儀表板5日顯示，光當天一天內全台人民被詐超過4.5億、受理609件詐騙案，政府是否拿不出有效解方？在野立委都會透過預算審查要求改進。

楊瓊瓔也發現，許多部會的預算書撰寫不用心，例如勞動部職業安全衛生署，就出現2千多萬預算，預算說明卻和編列項目對不上的情形，辦公室詢問後，竟獲得「預計會出國」、「但還不確定」等模糊答案，她絕不接受這種不清不楚的預算說明，會與團隊全力檢視，要求改善。

楊瓊瓔強調，預算內容繁雜，包括歲出規模、預算餘絀、計畫績效、優先順序等都會是審查標準，也會要求政府編列應符合政策目標，不得漫天要價、錢亂花又沒做好事情。

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