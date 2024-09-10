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美國女議員爆「強逼男幕僚」口交！他被迫車上性愛　搞到受傷開刀

▲▼美國加州參議員阿爾瓦拉多-吉爾（Marie Alvarado-Gil）。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝加州議會）

▲參議員阿爾瓦拉多-吉爾被指控，強迫男性幕僚長，為她口交。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝加州議會）

記者吳美依／綜合報導

美國加州參議員阿爾瓦拉多-吉爾（Marie Alvarado-Gil）被指控，強迫男性幕僚長為她口交，害對方背部及臀部受傷，甚至必須開刀治療，卻在數度求歡遭拒之後，把員工開除了。

《紐約郵報》報導，已婚的前幕僚長孔蒂（Chad Condit）上周正式向沙加緬度最高法院提告。訴訟文件指控，50歲的阿爾瓦拉多-吉爾作為老闆，出差期間強迫下屬提供性服務，而他為了保住工作，多年來都只好照做。

孔蒂表示，2人最後一次發生關係時，自己在汽車上替老闆口交，卻不得不扭曲身體，導致三個椎間盤突出、髖部塌陷，甚至需要開刀處理。

因此，去年8月開始，孔蒂開始利用傷勢作為藉口，不斷拒絕阿爾瓦拉多-吉爾的性要求，未料老闆竟指控自己瀆職、處以紀律處分，最後在去年12月解雇他。

訴訟中，阿爾瓦拉多-吉爾被描述成「反覆無常」且「控制慾強」的老闆，對於幕僚長進行了「性支配的權力濫用」，「這是一段基於性的交換條件關係，包含不受歡迎的性挑逗與性行為，伴隨著懲罰與權力的展示。」

不過，議員律師加夫里洛夫（Ognian Gavrilov）反擊，「一名心懷不滿的前員工，沒有提出證據，就捏造了一篇離奇的故事，只是為了獲得好處」，並且相信阿爾瓦拉多-吉爾，將能夠恢復清白。

事實上，阿爾瓦拉多-吉爾最近還因為「跳槽」風波登上新聞版面。她曾是多年的民主黨人，8月宣布轉而投入共和黨的懷抱，「民主黨不是我數十年前加入的那個黨了。」

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