桃園男兩度燒雨衣縱火！釀1死4傷竟因「好玩」　重判14年定讞

▲桃園市龜山區林口長庚醫院附近鬧區2022年10月間遭人縱火，燒毀一棟透天厝。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市龜山區靠近林口長庚醫院一帶，2022年9月、10月間，連續發生民宅遭雨衣縱火案件，其中10月份的火災還燒死1人、燒傷4人。警方循線逮捕領有身心障礙手冊的陳姓男子，陳被捕後不知事態嚴重，供稱只是為了「好玩」而縱火。最高法院審理後，將陳男判刑14年定讞。

陳男（28歲）領有身心障礙手冊，有中度智能障礙並患有行為規範障礙症、情感障礙症。判決指出，他在2022年9月初，凌晨2點多，先在桃園市龜山區萬壽路某大樓騎樓處，將雨衣放在瓦斯桶上點燃燒燬，還好當時並未造成傷亡。

過了一個月，陳男再度犯案，這次是凌晨3點半左右，在上次犯案地點的附近，陳男又在某4層透天厝的1樓樓梯間，以打火機點燃雨衣，陳男還在一旁確認火勢點燃後才離開。而火焰引燃附近的機車以及高壓電板，進而向上延燒，演變成大火，結果燒死1名印尼籍看護；另有4名住戶遭急性呼吸道嗆傷、灼傷或肢體燒燙傷，並燒火多部機車、腳踏車。

由於現場跡證明顯指出有人蓄意縱火，檢警不敢大意，經過多日追查、比對後，逮捕陳男。陳男被捕後供稱，只是為了「好玩」而縱火。檢方認為他有「不確定殺人故意」，因此依照殺人罪嫌，提起公訴。

法院審理時，陳男均坦承不諱，一二審法院最後均將他判刑14年、並於刑後入相當處所施以監護5年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。