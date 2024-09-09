打詐大有成效讓監所收容人增加　基隆地檢中秋送暖兼宣導反詐騙

▲基隆地檢署檢察長李嘉明（前排左三），基隆地檢署主任觀護人許瑜庭（前排右二）、更生保護會基隆分會主委林正峰（前排左二）及基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平（前排左一）等人，中秋送暖進基隆監獄。（圖／基隆地檢署提供）



記者吳銘峯／台北報導

基隆地檢署打詐大有成效，讓基隆監獄、基隆看守所的收容人數大增。由於正值中秋佳節前夕，基隆地檢署檢察長李嘉明看準機會，在9日帶隊進入監獄、看守所，除了中秋送暖以外，更趁機向收容人宣導新法，盼望這批詐欺犯未來出獄後能腳踏實地，好好做人。

本次中秋送暖活動除了李嘉明以外，包含基隆地檢署主任觀護人許瑜庭、更生保護會基隆分會主委林正峰及基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平等人，一行人帶著滿滿的愛心，以及應景的食品月餅及柚子，還有慰問金，將愛心從高牆外帶進高牆內。

李嘉明鼓勵收容人，儘管復歸之路辛苦，但堅持改變自己就能看見希望，成功沒有秘訣，下定決心才有機會翻轉人生。由於近年來政府積極打詐，基隆地檢署在李嘉明帶領下，繳出漂亮的成績單，但也讓今年1-7月因詐欺罪入監服刑之在監受刑人總人數，達到新高的6,567人，比去年全年度5,785人還要多。李嘉明也抓準機會，為收容人講解打詐新法內涵，新法不但為執法機關偵辦犯罪利器，也會藉由對詐欺犯嚴懲重罰來遏止犯罪，李嘉明勉勵收容人腳踏實地才會有美好生活。

▲基隆地檢署檢察長李嘉明，抓緊機會宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

更保基隆分會及基隆榮觀協進會除了贈送收容人應景食品月餅及柚子外，也特別贈送清寒貧困收容人慰問金，讓他們感受到社會的接納。其中林正峰勉勵收容人，希望他們立定人生目標，以免到頭來一事無成，反而被無意義的事磨損了生命。另外楊司平也鼓勵在場的收容人，改掉過去的壞習慣，改變自己的生活方式，人生才有意義。

李嘉明一行人最後道向上學苑，勉勵戒癮中的更生人堅定意志，擺脫毒品的束縛。為了協助更生人戒除毒癮，更生保護會基隆分會與向上學苑長期合作，向上學苑除了與產業結合，提供友善工作環境外，為培養更生人一技之長，近年來協會的祕書長林明亮，更開闢養雞場，提供工作機會；更保基隆分會也浥注大量資源，協助更生人習得水電技能，避免更生人求職碰壁，創造安身立命的新契機。李嘉明以實際的行動鼓勵更生人，即使出獄後的人生重重關卡，但仍要堅定戒毒決心，才能迎向美好正向的人生。

▼基隆地檢署檢察長李嘉明（中）中秋送暖進基隆看守所，由看守所所長溫瑞祥（左）回贈感謝狀。（圖／基隆地檢署提供）