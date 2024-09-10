玩樂中學習法律　永青營造與犯罪矯正協會共啟兒童法治教育列車

▲中華民國犯罪矯正協會總會與台南分會，10日在台南市大橋國小舉辦一場充滿教育意義與趣味性的法治教育活動，希望讓孩子們從小培養正確的法律觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

校園兒童法律列車啟程！中華民國犯罪矯正協會總會與台南分會，10日在台南市大橋國小舉辦一場充滿教育意義與趣味性的法治教育活動，希望讓孩子們從小培養正確的法律觀念，該協會特別設計有趣的問答環節，並提供精美獎品，鼓勵小朋友們積極參與學習。

矯正協會台南分會會長林燕祝議員開場時強調，法治教育是有趣的，孩子越早接觸法律，未來面對社會挑戰時會更有信心，協會希望透過這樣的互動學習，讓孩子更容易理解法律在日常生活的重要性。

協會副秘書長梁家瑜律師擔任此次活動的主講人，她以生動的案例，結合孩子們的生活經驗，講解常見有用的基本法律常識，讓法律變得不再遙遠與枯燥。講座後，梁家瑜引導小朋友們進行法律問答，並準備可愛的文具及小玩具作為獎品，鼓勵大家踴躍回答問題。整場法治教育活動由協會執行秘書鍾幼敏主持，現場氣氛熱烈。

總會秘書長李進國也代表理事長曾國展致詞，感謝大橋國小的支持，並特別感謝永青營造公司對此次活動的贊助。他表示，永青營造公司長期以來積極參與社會公益，尤其在教育領域對協會推動的法治教育持續注入資源支持，充分展現該公司的企業社會責任。

大橋國小為表彰永青營造工程公司的貢獻，賴銘傳校長特別頒發感謝狀，感謝其對法治教育的支持。此外，永青營造公司還致贈6套專為兒童編撰的法律叢書給學校，作為未來推廣法治教育的教材。

活動最後，秘書長李進國表示，協會將繼續推動法治教育，期待更多學校參與，讓法治觀念從小扎根，為社會的長治久安貢獻一份力量。