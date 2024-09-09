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網約健身女教練見面竟下藥性侵　她嚇到失業淚控：毀了我一生

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲健身女教練遭下藥性侵後，人生走樣，連工作都失去了。此為示意圖。（圖／123RF）


記者吳銘峯／台北報導

台中男子阿富（化名），2021年間邀約網友小秀（化名）到住家見面，沒想到阿富竟趁機在水裡下藥，小秀喝了水後就躺在床上昏迷，遭阿富性侵得逞。小秀事後對身材、刺青類似阿富的男性感到恐懼，甚至因此丟了健身教練的工作。當庭說：被告白白傷害了我，毀了我的一生。最高法院審理後，將阿富判刑5年6月定讞。

判決指出，阿富在網路上結識小秀許久，2021年8月29日晚間7點多，他邀約小秀前來住家見面，小秀不疑有他，依約前來。沒想到阿富心懷不正，竟先將在網路上購買、成分不明的「T2超強迷幻催眠液」，摻入礦泉水內。小秀口渴，喝下礦泉水後，就感到身體不適、昏昏欲睡，向阿富表示，要到床上躺著稍作休息。而阿富竟趁著小秀昏睡時，性侵得逞。

阿富完事後叫醒小秀，開車送小秀回家。小秀察覺有異，第二日中午到醫院檢查，發現自己體內有藥物反應，因此到警局提出性侵告訴，阿富遭檢警偵辦後，認定下藥性侵，依照最輕7年以上有期徒刑的「以藥劑犯強制性交罪」提起公訴。

一審認定有罪，重判7年以上重刑，二審也判刑7年。案經撤銷發回，高等法院台中分院更審審理後，認為即使小秀供稱當時阿富有進入她體內，甚至說「我有聞到精液的味道，並感覺到有液體滴到我的下體附近」。但小秀體內卻驗出另一名男人的DNA，因此台中高分院認為阿富並未插入，僅在小秀下體磨蹭，成立性交未遂罪。

此外，阿富雖然坦承摻入「T2超強迷幻催眠液」，另外小秀體內也驗出阿普唑他(Alprazolam)、溴西泮(溴氮平)(Bromazepam)、氯硝西泮(可那氮平、氯硝氮平)(Clonazepam)等第四級毒品反應，但因小秀平日就有吃助眠藥物的習慣，她的藥物內就都含有這些成分，難以認定阿富摻入的催眠液，就是毒品，不構成罪責更重的餵食毒品罪。更審法院僅認定成立「以藥劑犯強制性交未遂罪」。

而本案中，阿富最後賠償62萬餘元與小秀達成和解，但小秀曾在庭上表示，「我上班的時候，只要看到類似阿富的體型、類似的刺青、髮色，或是異性，我都會非常的反感、感到害怕，甚至想要直接躲到廁所或離開健身房。本案發生後，我失去了我原本喜愛的工作，我沒有工作、沒有收入，我所有的一切，被告白白傷害了我，毀了我的一生。」因此台中高分院審酌一切情狀後，最後改判阿富有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

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