美選最新民調！賀錦麗47％勝川普　7搖擺州差距僅1％

▲目前賀錦麗以47％的支持率，勝過川普的44％。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離美國總統大選僅剩不到2個月，最新民調顯示，目前民主黨參選人、副總統賀錦麗以47％的支持率，勝過共和黨參選人、前總統川普的44％。此外，目前7個關鍵搖擺州的民調結果也相當接近，佔有19張選舉人票的賓州，兩人支持度更是差不到1％。

美國廣播公司（ABC）進行的最新民調結果顯示，賀錦麗（Kamala Harris）以47％的支持率勝過川普（Donald Trump）的44％，小贏3個百分點。分析指出，在總統拜登退選前幾個月裡，賀錦麗的支持度在假設性問題上的表現並不特別突出，直到正式取代拜登參選後，她的支持度始終保持微幅領先。

賀錦麗在8月的民主黨全代會結束後，支持度就保持在47％幾乎沒有太大變化。此外，川普的支持度也保持相對穩定，獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）退出選舉、表態支持川普後，川普的民調也無太大起色，平均保持在44％左右。

不過，兩位參選人在7個關鍵搖擺州的競爭十分激烈，目前民調結果都相當接近，難以判定勝負。拜登宣布退選當天，賀錦麗在這7個搖擺州的平均支持度，落後川普達近5個百分點。

以目前情況來看，兩位參選人在喬治亞州、亞利桑那州、內華達州和北卡羅萊納州的差距不到1％。賀錦麗在密西根州領先2％、在威斯康辛州領先3％。

佔有19張選舉人票的賓州尤其關鍵，儘管目前由賀錦麗領先，但兩人的民調同樣差不到1％，難以預測最終會由誰入主白宮。