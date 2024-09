台灣掌握美50％晶片生產　海莉：若中國犯台「影響超越烏俄戰爭」

▲美國前駐聯合國大使、曾角逐共和黨總統提名的海莉(Nikki Haley)。(圖/路透)



美國前駐聯合國大使、曾角逐共和黨總統提名的海莉(Nikki Haley)接受訪問時指出,若中國占領台灣,將嚴重打擊全球經濟,影響甚至會超越俄烏戰爭,尤其台灣掌握美國50%的晶片生產,因此美國無論是在川普或賀錦麗的領導下,都應在經濟、軍事和外交方面提供台灣所需的支援。

海莉8日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時指出,台灣每月面臨3000萬次來自中國的網路攻擊,還有各種海空域挑釁行為,一旦中國拿下台灣,造成的全球經濟衝擊將比俄羅斯全面入侵烏克蘭更加嚴重得多。

▲總統賴清德8月22日接見「美國前駐聯合國常代海莉大使訪問團」。(圖/總統府提供)



海莉提到,台灣雖然是中國的受害者,但並不等待任何人的施捨或幫助,台灣10年前對中國的投資占對外總投資比重的84%,如今已降至11%,現在也將兵役由4個月延長至1年,「當談到我們的盟友和愛好自由的國家時,我們必須做他們最好的朋友。」

海莉說,俄羅斯入侵烏克蘭影響了全球GDP的1%,「如果中國奪取台灣,那將影響全球GDP的10%,是10兆美元,相比之下,烏克蘭是1兆美元。我們需要關心這一點,無論是從自由、經濟還是安全的角度,我們都應該重視。」

海莉認為,美方不需要派遣軍隊來協防台灣,台灣要求且需要的是聯合軍事訓練、合作製造武器,也希望能共享情報,「我們希望避免戰爭。防止中國發動戰爭的最佳方式就是現在開始武裝台灣,確保他們已經做好準備。」

海莉表示,美方在經濟上應與台灣簽署自由貿易協定;在外交上應要求台灣成為聯合國和世界衛生組織的成員;在軍事上應進行聯合演習、分享情報。

海莉指出,台灣掌握美國50%的晶片生產,「如果有任何事情要說,我會告訴川普(Donald Trump) 和賀錦麗 (Kamala Harris),你們需要做的事是從經濟、軍事、外交三方面幫助台灣。」

