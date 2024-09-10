台灣掌握美50％晶片生產　海莉：若中國犯台「影響超越烏俄戰爭」

▲美國前駐聯合國大使、曾角逐共和黨總統提名的海莉（Nikki Haley）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前駐聯合國大使、曾角逐共和黨總統提名的海莉（Nikki Haley）接受訪問時指出，若中國占領台灣，將嚴重打擊全球經濟，影響甚至會超越俄烏戰爭，尤其台灣掌握美國50％的晶片生產，因此美國無論是在川普或賀錦麗的領導下，都應在經濟、軍事和外交方面提供台灣所需的支援。

海莉8日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時指出，台灣每月面臨3000萬次來自中國的網路攻擊，還有各種海空域挑釁行為，一旦中國拿下台灣，造成的全球經濟衝擊將比俄羅斯全面入侵烏克蘭更加嚴重得多。

▲總統賴清德8月22日接見「美國前駐聯合國常代海莉大使訪問團」。（圖／總統府提供）



海莉提到，台灣雖然是中國的受害者，但並不等待任何人的施捨或幫助，台灣10年前對中國的投資占對外總投資比重的84%，如今已降至11%，現在也將兵役由4個月延長至1年，「當談到我們的盟友和愛好自由的國家時，我們必須做他們最好的朋友。」

海莉說，俄羅斯入侵烏克蘭影響了全球GDP的1%，「如果中國奪取台灣，那將影響全球GDP的10%，是10兆美元，相比之下，烏克蘭是1兆美元。我們需要關心這一點，無論是從自由、經濟還是安全的角度，我們都應該重視。」

海莉認為，美方不需要派遣軍隊來協防台灣，台灣要求且需要的是聯合軍事訓練、合作製造武器，也希望能共享情報，「我們希望避免戰爭。防止中國發動戰爭的最佳方式就是現在開始武裝台灣，確保他們已經做好準備。」

海莉表示，美方在經濟上應與台灣簽署自由貿易協定；在外交上應要求台灣成為聯合國和世界衛生組織的成員；在軍事上應進行聯合演習、分享情報。

海莉指出，台灣掌握美國50％的晶片生產，「如果有任何事情要說，我會告訴川普(Donald Trump) 和賀錦麗 (Kamala Harris)，你們需要做的事是從經濟、軍事、外交三方面幫助台灣。」