　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

▲▼保姆。（圖／達志示意圖）

▲美國一對姐妹近日因為「幫忙顧孩子是否該收費」的問題，在網路上掀起一陣風波。（圖／達志示意圖）

記者張方瑀／綜合報導

美國一對姐妹近日因為「幫忙顧孩子是否該收費」的問題，在網路上掀起一陣風波。美國一名女子因週末工作，將女兒托付給姐姐照顧，但事後卻收到姐姐寄來的帳單，要求支付72美元（約台幣2300元）的費用，部分費用合理，但其中卻包含喝一杯牛奶1美元、每次上廁所0.5美元，甚至連用iPad看Netflix時都被收Wifi上網費用10美元（約台幣320元）。

根據《kidspot》報導，潔西卡（Jessica Pares）周末將女兒託給育有3個孩子的姐姐照顧，結果卻收到72美元的帳單。帳單明細中，有些費用看似合理，如女兒在姐姐家尿床，收取了10美元（約台幣320元）的清理費，以及帶女兒與她自己的孩子去吃飯，收了17美元（約台幣545元）的餐費。

但帳單中的其他費用項目卻引發了爭議，女兒在姐姐家喝了3杯蘋果汁，被收取3美元（約台幣96元）；畫畫使用的顏料，收費1.25美元（約台幣40元）；玩電玩《彩虹小馬》（My Little Pony）20分鐘被收了7美元的電費（約台幣224元）；甚至喝了一杯牛奶也要收取1美元（美國約2.6美元至3美元就可以買到一罐家庭號牛奶）。

此外，女兒每次使用廁所沖水、洗手，都被收取0.5美元（姐姐表示她上了5次洗手間，所以費用各要乘以5）；因為女兒說想去公園，姐姐還收取了3.75美元（約台幣120元）的油錢；還有4.5美元（約台幣145元）的Netflix觀看費、以及用iPad看Netflix時的Wifi上網費用10美元（約台幣320元），總金額達72美元。

@305_lil1 My ridiculous sister #greenscreen #momsoftiktok #momsoftiktokover30 #fyp #sisters #familytime #crunchymom #familydrama #auntsoftiktok #toddlersoftiktok #forlaughs #miami #lakeland #orlando #tampa #centralflorida #funny @Jessy ✨ ♬ original sound - Jessica

姐姐在帳單上寫道，「現在日子越來越難過，我覺得我們收取她在這裡使用物品費用是公平的。」但潔西卡對此感到不滿，並在TikTok分享了姐姐的帳單與兩人的對話，引發了網友們的熱議。

姐姐回應，「如果你把她送去托兒所，他們最少會向你收150美元（約台幣4800元）！」她接著說，「我要洗的盤子已經夠多了，你知道有多少人住在我家，她來這裡又多了一張嘴！這確實造成了妳（指潔西卡）不知道的巨大壓力，我的精神已經很疲憊了，有這麼多孩子在這裡壓力很大，我簡直應付不過來！」

這則影片目前在網路上已累積超過270萬次的觀看，以及超過5000則的留言討論。兩姐妹的論戰在網路上引起不少討論，有人認為潔西卡的姐姐幫忙妹妹照顧孩子還要精打細算很慌謬；但也有人反駁，同時照顧4個孩子的痛苦，沒經歷過的人根本無法想像。

ET快訊
父遭羈押　王浩宇爆「柯兒隔天吃高檔牛排」：過幾天小草會崩潰
陸上億網紅「小楊哥」爆劈腿！　正宮怒送小三坐牢
沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢
快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治
iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購
柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密
劉德華演唱會出意外！　台上突現大洞「踩空重摔」傷勢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

英凱特王妃完成癌症化療：未來幾個月盡量參與公眾活動

快訊／英國凱特王妃宣布「我已經完成化療」　療傷旅遊影片曝光

日本30年最嚴重米荒「新潟也缺貨」！新米上市搶救　價漲民眾卻步

外星人？美國人妻意外錄下不明飛行物體　影像曝光

FBI頭號通緝犯！菲版「荒淫教主」落網　涉性侵最小僅12歲少女

菲律賓華裔前市長逃亡案　移民局長遭撤職

首場正面交鋒！賀錦麗、川普電視辯論「4大看點」　成影響勝敗關鍵

每月堅持3千元存銀行！大馬男公開存款　專家：全虧給通膨

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

正妹小草被笑「結巴晶晶體」 陳智菡怒了｜20240909 ET午間新聞

柯文哲羈押禁見不提抗告　律師證實：柯不願為難法院

姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

英凱特王妃完成癌症化療：未來幾個月盡量參與公眾活動

快訊／英國凱特王妃宣布「我已經完成化療」　療傷旅遊影片曝光

日本30年最嚴重米荒「新潟也缺貨」！新米上市搶救　價漲民眾卻步

外星人？美國人妻意外錄下不明飛行物體　影像曝光

FBI頭號通緝犯！菲版「荒淫教主」落網　涉性侵最小僅12歲少女

菲律賓華裔前市長逃亡案　移民局長遭撤職

首場正面交鋒！賀錦麗、川普電視辯論「4大看點」　成影響勝敗關鍵

每月堅持3千元存銀行！大馬男公開存款　專家：全虧給通膨

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

男生射後不理！　2原因曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

點頭就能接電話！AirPods 4貼合度更升級　AirPods Max新色曝光

退休老師讓巴菲特幫忙操盤　靠1檔股票翻倍賺

新光金創始家族力挺中信金！　拒絕台新併：要當第一

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

快訊／英國凱特王妃宣布完成化療療程

日本新米助緩解米荒　價漲民眾卻步

摩羯狂襲59死　越南大橋垮掉人車墜河

櫻花妹「全身整形」！馬臉→大眼妹對比照曝

外星人？人妻錄下不明飛行物　影像曝光

男每月存3千元到銀行　專家：全虧給通膨

英凱特王妃完成癌症化療：未來幾個月盡量參與公眾活動

東京梅毒患者破2400人！史上最快速度飆漲

16世紀聖女開棺　遺骸狀態超驚人

金正恩秘密視察海軍基地預定地　位於東海岸

菲版「荒淫教主」落網　涉性侵最小僅12歲少女

看衰iPhone 16！難掀換機潮　彭博揭原因

小泉進次郎拚首相　被記者質疑智商低

更多熱門

相關新聞

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

美國聯邦眾議院9日通過「台灣衝突嚇阻法案」，旨在透過揭露中國高層領導人在全球的資產，還有切斷他們及家人使用美國金融體系權利、凍結資產等措施，遏止中國侵略台灣。

外星人？人妻錄下不明飛行物　影像曝光

外星人？人妻錄下不明飛行物　影像曝光

正面交鋒！賀錦麗、川普辯論會「4大看點」

正面交鋒！賀錦麗、川普辯論會「4大看點」

零售巨頭倒下　美國Big Lots聲請破產

零售巨頭倒下　美國Big Lots聲請破產

威脅「去美元」國家！川普擬課100%關稅

威脅「去美元」國家！川普擬課100%關稅

關鍵字：

美國保姆北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

半套抓龍筋！排毒小姐姐「手一掏」：有點大　摸出睪丸癌

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

蘋果秋季發表會總整理！

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面