姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

▲美國一對姐妹近日因為「幫忙顧孩子是否該收費」的問題，在網路上掀起一陣風波。（圖／達志示意圖）



記者張方瑀／綜合報導

美國一對姐妹近日因為「幫忙顧孩子是否該收費」的問題，在網路上掀起一陣風波。美國一名女子因週末工作，將女兒托付給姐姐照顧，但事後卻收到姐姐寄來的帳單，要求支付72美元（約台幣2300元）的費用，部分費用合理，但其中卻包含喝一杯牛奶1美元、每次上廁所0.5美元，甚至連用iPad看Netflix時都被收Wifi上網費用10美元（約台幣320元）。

根據《kidspot》報導，潔西卡（Jessica Pares）周末將女兒託給育有3個孩子的姐姐照顧，結果卻收到72美元的帳單。帳單明細中，有些費用看似合理，如女兒在姐姐家尿床，收取了10美元（約台幣320元）的清理費，以及帶女兒與她自己的孩子去吃飯，收了17美元（約台幣545元）的餐費。

但帳單中的其他費用項目卻引發了爭議，女兒在姐姐家喝了3杯蘋果汁，被收取3美元（約台幣96元）；畫畫使用的顏料，收費1.25美元（約台幣40元）；玩電玩《彩虹小馬》（My Little Pony）20分鐘被收了7美元的電費（約台幣224元）；甚至喝了一杯牛奶也要收取1美元（美國約2.6美元至3美元就可以買到一罐家庭號牛奶）。

此外，女兒每次使用廁所沖水、洗手，都被收取0.5美元（姐姐表示她上了5次洗手間，所以費用各要乘以5）；因為女兒說想去公園，姐姐還收取了3.75美元（約台幣120元）的油錢；還有4.5美元（約台幣145元）的Netflix觀看費、以及用iPad看Netflix時的Wifi上網費用10美元（約台幣320元），總金額達72美元。

姐姐在帳單上寫道，「現在日子越來越難過，我覺得我們收取她在這裡使用物品費用是公平的。」但潔西卡對此感到不滿，並在TikTok分享了姐姐的帳單與兩人的對話，引發了網友們的熱議。

姐姐回應，「如果你把她送去托兒所，他們最少會向你收150美元（約台幣4800元）！」她接著說，「我要洗的盤子已經夠多了，你知道有多少人住在我家，她來這裡又多了一張嘴！這確實造成了妳（指潔西卡）不知道的巨大壓力，我的精神已經很疲憊了，有這麼多孩子在這裡壓力很大，我簡直應付不過來！」

這則影片目前在網路上已累積超過270萬次的觀看，以及超過5000則的留言討論。兩姐妹的論戰在網路上引起不少討論，有人認為潔西卡的姐姐幫忙妹妹照顧孩子還要精打細算很慌謬；但也有人反駁，同時照顧4個孩子的痛苦，沒經歷過的人根本無法想像。