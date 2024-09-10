人妻被逼「放棄高薪工作」去當保姆　婆婆：怕妳老公自卑

▲國外一名人妻抱怨，婆婆希望她找低薪的工作，才不會讓老公自卑。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

一般人總希望家人能夠支持自己的工作，不過國外一名人妻卻被婆婆要求，必須放棄自己的夢想中職業，退而求其次找薪水較少的工作，否則會讓老公感到難堪和自卑，這讓她憤怒且無法接受，掀起一番討論。

原PO在《Reddit》討論區發文，透露自己擁有碩士學位，可以找高薪的工作，目前正在求職路上，希望可以找到適合的工作，日前在看職缺時，婆婆看到了，推薦她去當地的日托中心當保母，不過她自己並無意願，因此回絕了，並解釋正在找擅長領域的工作。

原PO提到，婆婆聽完開始哭泣，並要求她必須從事低薪工作，「因為我的老公沒有學位，賺不了太多錢」，以此讓老公成為家中的支柱，否則會毀掉他。不過事實上，她先前已經和老公談論過關於職業生涯的問題，「100萬次了」，老公相當支持，而且完全不會因為她收入高而缺乏安全感。

貼文曝光後，引發討論話題，不少人認為，原PO的婆婆把自己的不安全感投射到兒子身上，並鼓勵兒子要用合適的方式回應。有網友建議，忽略婆婆過時的想法，「繼續做讓妳開心的事情，妳的丈夫會支持，但如果婆婆繼續，妳真的需要讓老公來處理」。

另外，還有網友補充，讓老公和婆婆談談，「當她再提起這件事時，告訴她妳已經討論過了，之後妳不會再說了」。

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