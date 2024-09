《星際大戰》黑武士配音演員辭世！　享耆壽93歲

▲黑武士形象和低沉聲音都為星際迷所熟悉。(圖/達志影像)



記者張靖榕/綜合報導

美國演員瓊斯(James Earl Jones),以為《星際大戰》反派「黑武士」達斯維達(Darth Vader)配音而聞名,傳出於93歲辭世。經紀人麥克弗森(Barry McPherson)表示,瓊斯9日清晨在家人陪伴下去世。

1931年出生的瓊斯,生涯出演過多部電影,包括《夢幻之地》(Field of Dreams)、《來去美國》(Coming To America)、《野蠻人柯南》(Conan the Barbarian)及《獅子王》(The Lion King)。然而,他最為人熟知的是為《星際大戰》中的超級反派「黑武士」賦予了那充滿特色、低沉沙啞的聲音。

▲美國演員瓊斯辭世。(圖/達志影像/美聯社)



飾演「黑武士」之子路克天行者(Luke Skywalker)的馬克漢彌爾(Mark Hamill)在社交媒體上分享了瓊斯去世的消息,並配上了「RIP Dad」及一個破碎的心形表情符號,以表達悼念。

瓊斯的職業生涯中獲得了三次托尼獎,還曾贏得兩次艾美獎及一次葛萊美獎,並於2011年獲得了奧斯卡終身成就榮譽獎。1971年,他成為繼鮑迪(Sidney Poitier)之後,第二位獲奧斯卡最佳男主角提名的非裔美國人。

《星際爭霸戰》演員勒瓦爾·伯頓(LeVar Burton)是最早向瓊斯致敬的人之一,他表示,「再也不會有另一個像他這樣集優雅於一身的人了。」美國演員多明戈(Colman Domingo)也在致敬中寫道,「感謝親愛的瓊斯,感謝您的一切。您是我們這門藝術的大家。我們站在您的肩膀上。安息吧,您已經給予了我們您最好的一切。」