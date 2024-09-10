《星際大戰》黑武士配音演員辭世！　享耆壽93歲

▲黑武士形象和低沉聲音都為星際迷所熟悉。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

美國演員瓊斯（James Earl Jones），以為《星際大戰》反派「黑武士」達斯維達（Darth Vader）配音而聞名，傳出於93歲辭世。經紀人麥克弗森（Barry McPherson）表示，瓊斯9日清晨在家人陪伴下去世。

1931年出生的瓊斯，生涯出演過多部電影，包括《夢幻之地》（Field of Dreams）、《來去美國》（Coming To America）、《野蠻人柯南》（Conan the Barbarian）及《獅子王》（The Lion King）。然而，他最為人熟知的是為《星際大戰》中的超級反派「黑武士」賦予了那充滿特色、低沉沙啞的聲音。

▲美國演員瓊斯辭世。（圖／達志影像／美聯社）



飾演「黑武士」之子路克天行者（Luke Skywalker）的馬克漢彌爾（Mark Hamill）在社交媒體上分享了瓊斯去世的消息，並配上了「RIP Dad」及一個破碎的心形表情符號，以表達悼念。

瓊斯的職業生涯中獲得了三次托尼獎，還曾贏得兩次艾美獎及一次葛萊美獎，並於2011年獲得了奧斯卡終身成就榮譽獎。1971年，他成為繼鮑迪（Sidney Poitier）之後，第二位獲奧斯卡最佳男主角提名的非裔美國人。

《星際爭霸戰》演員勒瓦爾·伯頓（LeVar Burton）是最早向瓊斯致敬的人之一，他表示，「再也不會有另一個像他這樣集優雅於一身的人了。」美國演員多明戈（Colman Domingo）也在致敬中寫道，「感謝親愛的瓊斯，感謝您的一切。您是我們這門藝術的大家。我們站在您的肩膀上。安息吧，您已經給予了我們您最好的一切。」