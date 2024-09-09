84歲嬤吃藥連鋁箔包裝一起吞　卡食道痛一周才就醫已釀潰瘍

▲蔡姓患者電腦斷層影像照，黃圈處即包含鋁箔包裝的藥片。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

有民眾服藥時會將排裝的藥丸剪成一個個小方塊形狀、以求分裝方便，但恐會增加誤食風險：84歲蔡姓老婦日前在吞藥時，就不小心把藥丸連同其鋁箔包裝一起吞下肚，結果食道被尖銳鋁箔片哽住，拖了一周才就醫檢查，結果已造成食道潰瘍，所幸醫師透過內視鏡順利取出異物，治療後恢復情況良好。

衛福部南投醫院指出，蔡姓老婦日前在家人陪同下，至院長洪弘昌的肝膽腸胃科門診就診，表示自己喉嚨痛了一個禮拜，且總是「卡卡的」、有明顯異物感；洪弘昌細心問診後，得知蔡婦有使用剪刀切割藥物包裝的習慣，懷疑老人家不慎連同包裝誤食而卡住，透過內視鏡檢查果然發現藥丸的鋁箔片包裝卡在食道上，隨即安排住院、以胃鏡取出異物，並以藥物治療食道潰瘍及預防感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡姓老婦內視鏡檢查影像。（圖／衛福部南投醫院提供）

肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，民眾常見誤食的異物有魚刺、雞骨頭或假牙，大部分會自然排出，但少部分尺寸較大或較尖銳者，如材質較硬的藥品包裝，被切割後邊緣較鋒利，就可能會導致食道黏膜受傷甚至穿孔，而穿孔可能引發縱膈腔炎或造成食道-氣管廔管或刺穿主動脈形成主動脈-食道廔管，未即時處置可能會有生命危險；所幸蔡姓患者誤吞的異物僅造成食道黏膜受傷，尚未造成穿孔等嚴重併發症。

▲肝膽腸胃科醫師黃耀光執行內視鏡檢查示意圖，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

黃耀光提醒，長輩視力較差，若吞藥當下不專心、沒察覺，就可能會不小心將藥物及鋁箔包裝一併吞入，為保障用藥安全性，高齡者或年幼孩子仍建議由身邊的親友多加關心與協助；若不慎吞入異物，喝水後仍異物感明顯未達緩解，則建議就醫接受檢查治療。