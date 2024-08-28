失智嬤深夜衝烤肉店「啃生肉串」　暖老闆遞上烤熟的

▲台中一名阿嬤患有失智症，半夜突然闖烤肉店拿起生肉串啃食，老闆被嚇到趕緊遞上已經熟的肉串。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區24日晚間發生一起走失案件，一名81歲黃姓阿嬤有失智、重聽情況，晚間突然自行離家，跑到附近烤肉店，直接拿取生肉串啃食，此舉嚇壞老闆，並趕緊報警。無奈阿嬤沒有證件、不理人，還好是阿嬤兒子自行出來找人，將阿嬤帶回家。

豐原警分局說，該案發生在24日22時左右，育英街一間烤肉店報案有迷途老人需要協助。經查，黃姓阿嬤與兒子同住，晚間趁家人忙碌時獨自外出，步行到烤肉店，拿起架上的生食啃食食用，店家受到驚嚇，趕緊阻止，並且安排阿嬤入店，把肉串烤熟再供食用。

▲店家見阿嬤疑似迷路，趕緊通報警方到場。（圖／記者許權毅翻攝）



起初阿嬤身上並無攜帶證件，員警清查轄區容易迷途民眾清冊內，也沒有比對出身分，正當警方一籌莫展，阿嬤兒子正好出來找人，看見烤肉店外有警車，擔心是母親發生意外，才跑上前查看，果真發現是媽媽站在店前。

阿嬤兒子向警方說，母親患有失智症及重聽，導致她直接食用生食、未回應警方的情況。他說，母親平時有按時用餐，可能因當天晚餐吃得較早，才會在這時間感到飢餓，獨自外出覓食，會多加留意母親動向，避免類似情況再發生。

豐原分局統計，今年1至7月份共尋獲142名失蹤人口，其中失智長者共計8名。警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。