應網友要求購買3萬元遊戲點數　7旬翁連衝2超商皆受阻...要警別管

▲7旬老翁赴超商購買遊戲點數、險遭交友詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名78歲老翁上網認識網友，要求他到超商購買3萬元遊戲點數，警方獲報到場苦勸此為典型「交友詐騙」，但老翁原本藉口是幫玩線上遊戲的孫子儲值，被識破後仍不信遭詐騙、執意要購買，不但反覆進出該家超商、甚至轉戰別家超商，最後終於放棄，也幸運保住荷包。

草屯警分局指出，上林派出所副所長簡宥康、警員詹凱勝日前接獲轄內全家超商通報，有民眾疑似遭遇詐騙情事，2人迅速前往現場、當事老翁起初向警方表示，是為讓孫子玩線上遊戲使用才購買遊戲點數，但由於金額高達3萬元，但簡宥康認為正常學童玩遊戲並不會儲值多達3萬元，逐步進行心理攻防後，老翁才脫口說是在網路上認識1名網友，經多次聊天後要求他購買點數贈送、還要他買完後要拍照傳送。

不過老翁堅不透露買點數用途及網友性別，簡宥康2人則依據經驗研判為交友詐騙，積極說明詐騙手法並阻止其購買點數，他卻說這是他自己的事，要警方不要管，還多次進出超商，店員及店內客人見狀也紛紛予以勸阻，最終悻悻然離開；而簡宥康擔心他還會續往其他超商購買點數，也特別通報其他店家留意，果然不久後老翁就出現在另一家超商，由於店員早已知情，也向其說明並攔阻其購買，多處碰壁下，老翁才相信自己可能受騙，結束一場阻詐攻防戰。

草屯分局長劉千祥表示，為防止民眾遭遇遊戲點數及ATM轉帳詐騙，上林派出所特別與轄內4家超商建立通訊群組，店員一有發現疑似詐騙情事便會立即通報，此次通報機制即發揮作用，警方到場後，加上簡、詹2員耐心說明、攔阻，才讓老翁保住荷包，呼籲民眾若接獲可疑電話或訊息，要求匯款或購買遊戲點數，請撥打165反詐騙專線或110報警電話諮詢，以免財產損失。