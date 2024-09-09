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社會 社會焦點 保障人權

快訊／嗆殺檢察官+法官！補教師變失控小草　認了柯粉：司法不公

▲▼北市刑大外觀。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市刑大宣布偵破PTT留言恐嚇檢察官法官案件，逮捕是小草的楊姓補教老師。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有網友9月7日在「批踢踢實業坊」針對民眾黨主席柯文哲涉貪污遭羈押相關案情，帳號為sunnyoung網友留言「要先殺掉法官和檢察官！不然誰他們都能弄進去」、「大卡車躍躍欲試」等恐嚇字眼，台北市警局當天就接獲民眾檢舉，台北市刑警大隊立刻根據留言IP展開追查，鎖定一名家住新北市新莊區的楊姓補習班老師（48歲）涉案，隨即約談到案並依法函送。

▲台北市刑大宣布偵破PTT留言恐嚇檢察官法官案件，逮捕是小草的楊姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方表示，涉嫌恐嚇危害安全罪的S網友經調閱IP上網紀錄後，確定是家住新莊的楊姓男子，經調查楊男平日任職補習班擔任國中小學生的課後輔導老師，卻做出最壞示範、上網留言恐嚇司法官遭約談。

楊男到案後態度冷靜，表達自己並非民眾黨員、但是柯文哲支持者，他感到司法不公，當天情緒失控才會暴走留下不理性的恐嚇言論，但強調並無實施傷害別人的企圖和行為，警方訊後依觸犯刑法305條恐嚇危害安全罪嫌，將他函送台北地檢署偵辦。

▲台北市刑大宣布偵破PTT留言恐嚇檢察官法官案件，逮捕是小草的楊姓補教老師。（圖／記者張君豪翻攝）

警方呼籲：台灣是民主法治國家，言論自由是普世價值，人人均應珍惜及捍衛，對於政治立場不同應彼此互相尊重，以理性和平方式看待；如言論或訊息內容，已涉及公眾及人身安全恐嚇並引起大眾及個人恐慌，可能觸犯恐嚇危安罪嫌，提醒民眾勿任意於網路散布恐嚇言論，警方必將依法究辦。

★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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