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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不抗告！民眾黨發3點聲明：尊重且支持　請司法單位公平審理

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，第一次被無保請回，但檢方提抗告後，5日第二次羈押庭遭羈押禁見、移送土城看守所；稍早透過3名律師聲明表示不會提抗告，「不願讓法院有所為難」，請檢方於2個月內窮盡調查義務。民眾黨稍早發出3點聲明表示尊重，但也請司法單位秉持無罪推定、公平審理基本精神，儘速釐清真相。

針對柯文哲決定不抗告，民眾黨表示尊重且支持柯文哲及律師團討論之後的決定，並發出3點聲明，第一，自柯文哲遭裁定羈押後，民眾黨多次聲明強調，同一份事證卻出現2種極端不同的裁定結果，加上近來檢方無所不用其極，押人取供、入人於罪，配合特定媒體洩漏偵辦資訊，企圖操弄錯誤輿論，對柯文哲進行人格抹殺，也讓社會大眾對於司法公正逐漸喪失信心。

民眾黨指出，第二，但柯文哲選任辯護人聯合聲明中提及「不願讓法院有所為難」，已充分顯現柯即便面對北檢濫權偵辦，仍會全力配合調查，也讓司法公正性同時受到檢驗；第三，民眾黨強調，既然柯文哲已聲明他放棄抗告全力配合調查，就請司法單位秉持勿枉勿縱、無罪推定、公平審理之基本精神，儘速釐清真相。

★未經判決確定，應視為無罪。

▲▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）

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