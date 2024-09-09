柯文哲不抗告！周榆修：他不想為難法官　用行動槓上「來！就查啊」

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，第一次被無保請回，但檢方提抗告後，5日第二次羈押庭遭羈押禁見、移送土城看守所；稍早透過3名律師聲明表示不會提抗告，「不願讓法院有所為難」，請檢方於2個月內窮盡調查義務。民眾黨秘書長周榆修回應，柯在第一次無保請回時，就透露自己和法官說「如果會讓你為難，就直接把我押了吧」言論，而柯決定不抗告，其實就是用實際行動表達「我跟你們槓上了」。

周榆修9日中午接受網路節目《中午來開匯》訪問，針對3律師聯合聲明指柯文哲不會提抗告，周榆修說明，這份聲明自己也是剛剛才看到，但柯文哲第一次無保請回，他把柯接回去時，柯文哲在車上就有提及自己和法官稱「不要為難」、「如果會讓你為難的話，你就直接處理」、「直接把我押了吧」等言論。

關於3律師聲明柯文哲不提抗告，要檢方用2個月羈押期間查透徹？周榆修表示，柯文哲第一次無保請回搭車時，自己當下的感覺是「他（柯文哲）早已做決定」，應該是了然於胸、心有定見，果不其然，劇情一天比一天更精彩，儘管自己剛剛才看到聲明，但如同柯在無保請回時透露「不為難法官」，因為檢方心證已成、態度清楚，那就不要為難。

隨後，主持人黃光芹希望周榆修談這段期間的柯文哲？周榆修說，自己用昨晚支持者在現場哭著詢問的一句話來說明，該支持者詢問「主席為什麼不在上囚車前，跟蘇治芬或陳水扁一樣把手舉高？」但他認為，在柯文哲決定不交保、不抗告的時候，「其實就是這樣的心情，對他來說，就是用實際行動講『我跟你們槓上了，來，就查啊！』」

周榆修認為，這是一場漫長的戰爭，「對我而言，柯文哲不交保或不抗告，其實就是這個啊！」而周也將雙手舉高示意，強調不評論此動作好壞，但如果外界要詢問，那「我具體的說，他（柯文哲）心情就是這樣」。

★未經判決確定，應視為無罪