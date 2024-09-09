柯文哲確定不抗告　律師揭「2矛盾」：自知勝算渺茫的下台階說詞

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲身涉京華城案，遭裁定羈押禁見，今(9日)柯文哲委任律師證實，柯文哲於庭前表示「不願讓法院有所為難，不願抗告」，經確認後，因此不再抗告。對此，律師黃帝穎表示，不抗告理由有「兩大矛盾」：第一，認定北院用法違法卻不抗告，明顯自相矛盾；第二，稱不為難法院，民眾黨卻連日攻擊司法，明顯表裡不一。他認為，不抗告只是自知勝算渺茫的下台階說詞。

黃帝穎表示，柯文哲不抗告理由有「兩大矛盾」，第一，柯文哲如果認定北院羈押裁定明顯認事用法違法，應依法救濟由高院審理，柯文哲不抗告，這明顯自相矛盾。第二，柯文哲不抗告以「不為難法院」當理由，但民眾黨全黨上下連日攻擊司法，柯文哲不只說法自相矛盾，明顯表裡不一。

黃帝穎認為，不抗告只是評估抗告勝算渺茫，柯文哲在京華城弊案的共犯沈慶京、應曉薇、彭振聲、吳順民等四位在押被告，日前提起抗告均被高院駁回，全部羈押確定，現在拿「不為難法院」當不抗告理由，應是自知抗告勝算渺茫的下台階說詞。

★未經判決確定，應視為無罪

▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）

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