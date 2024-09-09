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柯文哲不抗告法界解析　律師：多押1天悲劇英雄色彩就多1分

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲本月（9月）5日被北院裁定羈押禁見，戴銬送上囚車。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲被控於京華城容積率案涉犯圖利罪嫌，本月（5日）經台北地院裁定羈押禁見，柯今（9日）透過辯護律師團表明不抗告。多位律師分析，柯不抗告主因可能是研判成功機率太低，與其被高院駁回、等於背書台北地院裁定羈押禁見的正當性，不如蹲足2個月苦牢、說不定能累積更多悲情色彩。

也有律師認為，若柯文哲藉由不抗告而營造被政治迫害、司法迫害的輿論聲量，風險將是遭質疑是否心虛自認有罪、所以不敢抗告，否則為何放棄爭取高院撤銷羈押禁見裁定的救濟機會，還有律師認為，檢方未來可聲請延長羈押禁見2個月，一旦起訴，法官對於曾長期羈押的被告，無罪空間會比較小。

不具名律師指出，類似柯文哲被地院裁定羈押禁見、提起抗告獲高院撤銷或發回更裁的機率，實務上偏低，尤其被告本人和辯護律師閱卷後，評估抗告成功率其實了然於胸，若高院不僅駁回抗告、理由還寫得更直白，對柯會更不利。

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲（中）原獲台北地院裁定無保請回，經高院撤銷發回更裁，改為羈押禁見。（資料照／記者李毓康攝）

不過柯文哲原獲無保請回，跟羈押禁見有如天堂地獄般的差別，這種懸殊反差，有助於政治操作，用來凸顯柯遭不公平對待的處境，昨（8日）已有上萬粉絲聚集聲援柯。不具名律師分析，與其提起抗告被駁回、反而被解讀成高院背書北院羈押禁見裁定的正當性，不如選擇放棄，柯被羈押多1天，悲劇英雄色彩就多1分。

此外，被告在押，檢方辦案就得跟時間賽跑，2個月時間轉眼即過。不具名律師指出，若檢方屆時聲請延押，將背負更多「押人取供」的輿論壓力，有可能忙中出錯。

至於支持者形容柯文哲是「台灣曼德拉」，不具名律師表示，曼德拉為爭取民主而受迫害，柯是因涉弊被法院依正當法律程序羈押，除非能證明地檢署跟法院都聽從執政黨指示，否則「說柯是『台灣曼德拉』，有點褻瀆曼德拉」。

▲▼土城看守所外「寧靜革命」40小草集結　柯美蘭到場微笑不發一語。（圖／記者陸運陞攝）

▲柯文哲支持者「小草」們曾在新北市土城區台北看守所大門靜坐，聲援被羈押禁見於所內的柯。（資料照／記者陸運陞攝）

柯文哲被控於台北市長任內，處理京華城改建案涉違法給予20%容積獎勵，台北地檢署指揮廉政署上月（8月）30日搜索柯的住家、民眾黨中央黨部等多處地點，約談柯與台北市府前副市長彭振聲，訊後以2人涉犯收賄、圖利等罪嫌，有勾串滅證之虞，均聲押禁見。

台北地院本月2日凌晨裁定彭振聲羈押禁見，但以「犯罪嫌疑不重大」為由，裁定柯文哲無保請回。檢方抗告後，高院認為卷證顯示柯「積極介入京華城案」，4日撤銷無保請回裁定、發回北院更裁，北院隔天（5日）重開聲押庭，訊後裁定柯羈押禁見。

法定提起抗告期限為10天，柯文哲本次可提抗告的末日為本月15日，因逢周日順延1天到16日周一上班日為止，辯護律師團到台北看守所和柯律見確認意願後，今代柯聯合聲明不抗告，聲稱「不願讓法院有所為難」，並喊話檢察官於此2個月羈押期間內，「窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查」。

彭振聲與同案被羈押禁見的台北市議員應曉薇、助理吳順民，以及威京集團主席沈慶京，4人所提抗告，上周五（6日）均已被高院駁回確定。

★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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