快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響　　

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(8日)下午15時25分對高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、雲林縣、台中市、南投縣、彰化縣等8縣市發布大雷雨即時訊息，並同步對嘉義縣大埔鄉、台南市南化區、嘉義縣番路鄉、台中市太平區發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午15時25分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣，持續時間至16時30分；隨後下午15時26分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含雲林縣、台中市、南投縣、彰化縣，持續時間至16時30分。氣象署表示，相關區域慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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此外，氣象署也針對嘉義縣草山溪葫蘆谷、台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區為嘉義縣大埔鄉、台南市南化區、嘉義縣番路鄉，持續時間至17時25分。另也對台中市頭汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警，持續時間至17時26分。

氣象署表示，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。