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低壓殺到「中南部雨最大」　周三可能有熱帶擾動

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲低氣壓靠近並通過，周一、周二天氣不穩定，中南部雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)和周二低氣壓接近，天氣不穩定，全台有降雨機會，中南部午後有局部大雨，未來一周後半期將有熱帶擾動發展，觀察時間點可能落在周三、周四左右，路徑、強度和是否影響台灣仍有不確定。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天和後天低氣壓逐漸接近並且通過，天氣仍不穩定，周三低壓通過且遠離，整體水氣變少，周四後台灣附近水氣仍多，午後降雨明顯，未來一周後段，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來強度、位置、路徑不確定仍高，會密切關注。

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未來降雨趨勢，林定宜也說明，周一、周二兩天低氣壓逐漸接近並影響，天氣相當不穩定，明天大台北、東北部、花東附近有不定時短暫陣雨，中南部要注意可能有午後雷陣雨，且有局部大雨機會，明天清晨中部沿海可能有海陸風輻合作用帶來零星短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周三低氣壓遠離，林定宜表示，整體水氣會比較少，基隆北海岸、北部地區還是會有零星短暫雨，其他地方中午過後下雨機會高；周四到周日水氣又會逐漸增加，台灣附近是大低壓區，低壓涵蓋範圍天氣皆不穩定，水氣也比較多，迎風面東半部下雨機會高；下個周末北部也有局部短暫陣雨。

溫度方面，林定宜指出，周一、周二低氣壓通過，雲量多、水氣也較多，高溫略降介於32到33度，最高溫約34度，不會出現特別極端高溫，周三後高溫回升到33到34度左右，未來一周不會那麼炎熱。

▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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