屏東新住民創意市集　舞出多元異國音樂饗宴

▲屏東新住民創意市集在屏東市勝利星村舉行 。（圖／黃耀寬提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年度屏東新住民創意市集匯聚各國精彩舞蹈，首度以「異國音樂饗宴」為主題，於屏東勝利星村盛大舉辦，由中東民俗舞團、法國MCM舞輪女孩與馨越藝文團打頭陣，再由各國精彩音樂舞蹈表演接力，吸引數百民眾到場參與。

屏東縣政府指出，邀請各知名新住民團體，為民眾帶來一系列且難得的音樂舞蹈表演，感謝現場民眾熱情地隨著音樂搖擺身體，體驗異國的舞步，沒有語言與文字的隔閡，呈現屏東「新來舊到都是一家人」的城市包容性！

除欣賞各國特色表演外，更親身體驗埃及樂器，有「指拔」、「中東鼓」與「鈴鼓」等，藉由埃及樂器的美好旋律，讓民眾感受不同文化的魅力與軟實力。另市集上販售來自不同國家的各式創意商品和特色美食，共計有30個品牌，呈現異國風華。

縣政府強調，新住民創意市集不僅提供新住民展售手作及表演的機會，也為在地民眾帶來多元豐富的文化饗宴，增進彼此的認識與交流，更打造出文化友善、文化共融的希望城市。

後續於10月12日、10月13日與11月10日，還會在屏東勝利星村辦理新住民創意市集，極力推廣新二代的舞台，使屏東成為台灣對接各國的橋樑與起點。