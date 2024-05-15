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好吃好玩的屏東牛乳嘉年華5／18登場　還有好康可拿

▲「2024屏東牛乳嘉年華-哞~有夠牛!」18日在屏東市勝利星村舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2024屏東牛乳嘉年華-哞~有夠牛!」18日在屏東市勝利星村舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府邀集屏東縣優質乳牛場，與在地小農、特色美食結合，激發創意，蹦出驚艷好滋味，於5月18日上午10時於勝利星村星星廣場舉辦「2024屏東牛乳嘉年華-哞~有夠牛!」；當日現場有超過20個牛乳美食攤位及小朋友舞蹈表演、超大泡泡趣味表演、吉他演唱、牛牛DIY手作體驗、牛乳小學堂有獎徵答等活動，好吃好看又好玩，還有獎品可以拿，歡迎參與。

縣長周春米表示，網路流傳許多關於牛乳的不實謠言，請大家不要輕易採信，屏東牛失 乳經過嚴格把關，絕無添加抗生素、荷爾蒙，牛乳是非常優質的蛋白質來源，適合老年人和小朋友飲用，鼓勵大家多多飲用。

縣府農業處表示，屏東縣是牛乳生產大縣，每年生產量約有73,000公噸，面對明(114)年「台紐經濟合作協定」全面實施，屏東縣酪農展現各家特色，主打不同的牛乳品牌特色，例如：高大鮮乳為獲得國內第一個動物福利標章認證的牛乳；丹醇鮮乳的乳源來自自家崙頂牧場提供的第一手鮮乳，沒有多餘運輸或加工過程，僅用高品質生乳才採用的「標準高溫短時間殺菌法」，保留更多鮮乳營養；阿猴鮮乳更是由縣府協助媒合酪農及台農鮮乳廠成立的新品牌，主打優質親民價格，吸引消費者嚐鮮，在超市販售造成熱銷風潮。

這次活動由屏東縣優質乳牛場所生產的鮮乳：高大鮮乳、阿猴鮮乳、萬丹鮮乳、丹醇鮮乳以及屏東科技大學鮮乳，與屏東在地的當季水果及農產共同合作，結合在地特色美食提供現場民眾多樣化的美食饗宴，除美食外，還有創意乳牛手作彩繪、寵物起司零食等項目，讓小朋友以及毛小孩也可以開心玩。

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