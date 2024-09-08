驚險！醋夫不滿妻兒被載走　持棍破窗遭拖行200米摔倒送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名男子叫妻子帶兒子去看醫生，未料，妻子卻帶著兒子坐上男性友人的車，此景被醋勁大發的男子撞見，與妻子男友人發生爭執，還用棍棒敲打車窗，使勁全力攀爬車窗遭拖行約200公尺後跌坐在地，警方獲報將男友人車子攔下，雙方互告傷害，車子毀壞部分提告毀損。

▲葉男攀爬車窗遭拖行200公尺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，33歲葉姓男子與32歲游女是對夫妻，但感情不睦，7日下午3時許，葉打電話要妻子帶兒子去看醫生，沒想到妻子找來曖昧的38歲呂姓男友人，開車到新店區中央路載母子2人，剛好被葉男撞見，雙方爆發衝突。

▼警方在馬路上攔下呂男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

葉男拿出一把橘色棍棒敲打呂男車子，呂男也拿黑色甩棍還擊，過程中車輛仍在行駛，葉徒手攀爬車窗阻止，被拖行約200公尺後跌坐在地，造成他手腳擦挫傷，呂男也收到輕傷，警方獲報到場將葉男送往新店醫院救治，無大礙。

警方事後在新店區中央路與十四張路口攔下呂男，隨即將人帶回派出所偵訊，2人堅持提告，呂男對葉男提出傷害、毀損罪告訴；葉男亦對呂男提出傷害告訴，全案依規定函請台北地檢署偵辦。

▼葉男用橘色棍棒敲打車窗 。（圖／記者陳以昇翻攝）