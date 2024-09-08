高雄女騎士穿越無號誌路口　遭R3重機攔腰撞！波及路邊車2傷

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓女子（37歲）昨（7）日晚上10時許，騎車行經前鎮區保泰路、三商街口，穿越馬路時疑似未禮讓主幹道車輛，遭古姓男子（20歲）騎的黃牌重機攔腰撞上，林女連人帶車噴飛，波及停在路邊的轎車，古男也重摔落地，車禍造成兩人受傷，所幸送醫後都沒有大礙，也都沒有酒駕，詳細事故原因及責任歸屬有待進一步釐清。

▲兩台機車在路口發生碰撞，還波及路邊的汽車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前鎮警分局接獲車禍報案後，派員趕往現場，初步調查發現，保泰街和三商街口是無號誌路口，車禍當時林女騎著機車沿鳳山區三商街東往西行駛至事故地點時，疑似支線道車未禮讓幹線道車，剛好古男騎著黃牌重機R3沿保泰路北往南行駛到路口，疑似行經路口未減速慢行，雙方肇事倒地後，還與停放於保泰路路邊之轎車發生碰撞。

2騎士由救護車送往802醫院治療，均無生命危險，雙方均無酒駕情事，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

據了解，古男騎的R3是YAMAHA旗下知名的入門跑車，以高轉速、高性能為設計目標，有優越的加速快感，搭配前後接近各50%的重量分配，騎乘感受相當優越，目前市價約20萬元，門檻不高，深受年輕人喜歡。