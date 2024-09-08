老司機選妃！高雄電信大樓紅到國際　「爆乳短裙妹」排排站

記者吳奕靖／高雄報導

一名在網路擁有超過56.3萬粉絲的老司機，專門在世界各地開箱「艷窟」，這次來到高雄市知名的電信大樓消費，還把消費過程錄下放到自己的IG，不過這段影片現在網路流傳，並且加註「全市只有暖男不知道」。對此。新興分局回應近一年的查緝成果，分局長陳柏彰強調會掃蕩到底。

▲網路流傳電信大樓的選妃 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路擁有56.3萬粉絲粉絲的JOJO，過去一直以來都在世界各地的艷窟開箱，這次來到高雄市知名的電信大樓消費，在他的IG當中放上2段影片，他在電信大樓的6樓，服務人員還用英文跟他交談，最後他挑選了其中一位，服務人員在電梯中跟他收取費用，然後到別的樓層開房間。

▲網路流傳電信大樓的選妃 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲影片被擷取在網路流傳，還被加註文字 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

2段影片中，有一段在網路流傳，同時被加註字樣「業者打著現場選妃的名號，小姐站滿房間讓客人挑選，如市場一樣報價，網嘲全市只有暖男不知道」。

對此高雄市新興分局回應：「2024年迄今，該大樓妨害風化部分本分局有主動聲請搜索票查獲2次，相關店家都已由法院裁處勒令歇業並廢止營登。另本分局亦積極查緝轄內各處妨害風化等不法情事，113年度共計查緝8件妨害風化案，本分局將持續強力積極查緝此類不法案件，並透過第三方警政等行政干預措施將此種以合法掩飾非法之不肖業者掃除殆盡。」