24歲韓女看夜景「皮夾掉淡水河」超心急　熱心警跳河床幫撿回

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

淡水蟬連2年最熱門國旅地點，不僅受台灣人喜歡，也是外國人來台必遊的景點之一。日前，一名韓國籍女遊客獨自一人來台自由行，當到淡水旅行時，不慎將皮夾掉落淡水河裡，淡水警分局中山路派出所警員湯嘉宸、薛天喜到場協助，翻過圍欄撿回掉落在河床上的皮夾，讓韓國女子為這趟旅行留下深刻的記憶。

▲韓籍女遊客看夜景時，錢包不慎掉落淡水河河床，熱心員警幫她撿回來。（圖／陳以昇翻攝）

本月4日19時許，24歲洪姓韓國籍女遊客獨自慕名而來欣賞淡水河美麗景色，不料在拍照時，不慎將手上的皮夾掉落到淡水河，由於當時天黑又缺乏照明，洪女顯得非常徬徨無助，一旁的民眾見狀，熱心幫忙撥打電話向淡水警方尋求協助。

▲錢包失而復得，女遊客開心和警察合影。（圖／陳以昇翻攝）

員警到場發現洪女不懂中文，無法清楚表達困境及需求，員警靈機一動，利用手機的翻譯軟體溝通，才了解她的皮夾掉落淡水河裡，所幸當時正值退潮，員警利用手電筒確認皮夾位置，但河床與路面約莫有一層樓的落差，員警小心翼翼地翻過圍欄，手腳並用緩緩下到河床，順利地撿回皮夾，洪女接過皮夾後，開心地拉著員警合影留念並不斷地道謝。

淡水警分局表示，雖然只是舉手之勞，卻成功解決了韓國遊客的困境，相信這插曲更豐富了這段旅遊，同時呼籲民眾外出時，應妥善保管隨身貴重物品，避免遺失造成困擾。

▲女遊客相當感謝員警湯嘉宸(左)、薛天喜(右)的協助。（圖／陳以昇翻攝）