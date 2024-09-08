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代表台灣揚威國際！世界俱樂部龍舟錦標賽　花蓮隊勇奪1金1銅

▲▼來自花蓮的Mr. Canoe隊在公開組小型龍舟200公尺及2000公尺繞圈賽，勇奪一金一銅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲來自花蓮的Mr. Canoe隊在公開組小型龍舟200公尺及2000公尺繞圈賽，勇奪一金一銅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府及中華民國龍舟協會相當重視本屆世界俱樂部錦標賽（CCWC），花蓮縣體育會理事長汪錦德與花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏親訪主辦國義大利龍舟協會理事長，針對籌辦國際龍舟賽事進行交流，特別致贈花蓮在地名產蜜香紅茶以及精緻龍舟造型伴手禮，盛邀國際嘉賓來訪花蓮，體驗在地風土民情與促進體育交流活動。

▲▼來自花蓮的Mr. Canoe隊在公開組小型龍舟200公尺及2000公尺繞圈賽，勇奪一金一銅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮參訪團隊於賽事期間持續拜訪各國代表隊，所到之處受到熱烈歡迎，紛紛稱讚台灣代表隊的優異成績，相當期待2026前來花蓮參加賽事！除進行交流及宣傳外，花蓮縣體育會理事長汪錦德一到比賽會場即直赴台灣代表隊休息區，嘉勉與感謝選手們不畏辛苦，從賽前移地訓練到爭取獎牌，展現花蓮選手組成的代表隊之恆毅與紀律。汪理事長更特別準備加菜金嘉勉選手，讓選手補充體力，期許能夠再創佳績。

▲▼來自花蓮的Mr. Canoe隊在公開組小型龍舟200公尺及2000公尺繞圈賽，勇奪一金一銅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣早已積累豐富的體育賽事承辦經驗，對於2026世界俱樂部龍舟錦標賽的舉辦抱持著高度信心，也將全力以赴進行賽事籌備任務。

▲▼來自花蓮的Mr. Canoe隊在公開組小型龍舟200公尺及2000公尺繞圈賽，勇奪一金一銅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

近年來花蓮縣政府積極爭取各項國際賽事的主辦權，期許藉由運動賽事的籌辦帶動國際人潮走進花蓮，也讓選手留在家鄉比賽，讓鄉親一同見證選手的精采表現。

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