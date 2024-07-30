交通受阻照常舉辦！花蓮跆拳錦標賽　選拔優秀選手進軍全國賽

▲▼花蓮縣長盃跆拳道錦標賽暨全國青少年與114年原住民運動會花蓮縣代表選拔賽，一連兩天在中正體育館舉行。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣縣長盃跆拳道錦標賽暨全國青少年與114年原住民運動會花蓮縣代表表選拔賽，30日起一連兩天在中正體育館舉行，逾千名選手以武會友。儘管受到凱米颱風肆虐造成花蓮對外交通中斷，但來自全國各地裁判仍利用各種交通方式趕來花蓮，確保比賽能如期進行。





花蓮縣體育會理事長汪錦德今天上午出席開幕式時特地向大會審判委員謝進德、裁判長呂文玲與來自全國各地的裁判們表示感謝，他說，受到凱米颱風影響，花蓮對外交通多處中斷，僅能仰賴空運、海運以及南迴鐵路等交通路線，裁判們排除萬難，終於來到花蓮，讓比賽可以順利進行。





汪錦德感謝徐榛蔚縣長對體育賽事的支持，也感謝跆拳道委員會徐瑞陽主委帶領團隊協助辦理這場賽事。他說，這次賽事不僅是為了推廣跆拳道運動，更是為了選拔出優秀的選手代表花蓮縣參加全國性的比賽，包括今年的全國青少年跆拳道錦標賽以及明年三月原住民運動會花蓮縣代表隊的選拔，謝謝各校師長、教練及家長，在孩子成長當中自我鍛鍊身體，讓選手有機會代表花蓮爭取榮譽。





出席開幕式的吉安鄉鄉長游淑貞說，選手們在家長支持及教練辛勤指導下，讓自己有著更好的表現，希望選手們在賽事當中有好的成績，並且在彼此切磋中成長。

魏嘉賢議員也表示，目前正是巴黎奧運熱門賽事，其中包括跆拳道在內，家長可以趁機和孩子們一起觀賞各國選手精彩表現，也希望花蓮的孩子未來有機會出國參賽，為國爭光。

▲花蓮對外交通多處中斷，參加選手及裁判們排除萬難來到花蓮，讓比賽可以順利進行。



此次比賽分為全縣推廣組與選拔組，其中推廣組包括全縣幼稚園至社會組四級選手的品勢比賽，選拔組則包括品勢與對打等兩項競賽。

徐瑞陽主委表示，此次賽事旨在推廣跆拳道運動，並且選拔出優秀選手代表花蓮縣參加未來的全國性比賽。