桌球排名前哨戰！太平洋盃桌球賽花蓮開打　上千好手競技

▲去年賽事現場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

113年太平洋盃全國桌球錦標賽8月24日起一連七天在花蓮小巨蛋體育館登場，逾千名國內好手齊聚一堂，競逐爭冠。此一賽事男、女單打冠軍將可直接參加明年度中華桌球排名賽，因此吸引來自全國各地頂尖桌球選手參賽，為期七天賽事將會是激烈與精湛技藝的體育饗宴。

▲去年女子單打冠軍鄭先知。



太平洋盃全國桌球錦標賽為國內一年一度的桌球盛會，有別於其他全國桌球錦標賽，在太平洋盃全國桌球賽事裡，除了男女單打冠軍直接參加排名之外，單打前32名、預賽雙打及混雙前16名的選手，以及單打、雙打和混雙的決賽種子，均可報名參加明年度中華桌球排名資格賽，也因此各個選手為取得國手排名賽參賽權，無不磨拳擦掌、全力以赴。

▲去年男子單打冠軍黃彥誠。



而在參賽選手數量方面，較之以往再創新高，來自全台各縣市逾千選手，涵蓋各個年齡層，從新秀到經驗豐富的老將，均將在太平洋盃全國桌球錦標賽的舞台上展現實力。包括男子組單打、雙打，和女子組單打、雙打，以及混雙組報名，共有眾多個級別競賽。



其中，去年拿下男子單打冠軍黃彥誠、女子單打冠軍鄭先知兩人，經過一年的各自努力，也將在這次賽事裡繼續衛冕，其他選手經過一年調整訓練，捲土重來，最後鹿死誰手，賽事精采可期，歡迎喜愛桌球運動選手前往花蓮小巨蛋體育館，為選手加油打氣。