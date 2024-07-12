能高盃棒球錦標賽花蓮開打　6天賽程全國14縣市隊伍競技

▲今年花蓮太平洋能高棒球節全國棒球錦標賽紀念T恤。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年花蓮太平洋能高棒球節全國棒球錦標賽即將開打，07月13日至07月16日、07月20日、07月21日、08月24日至08月26日在花蓮縣立棒球場、花蓮縣國福棒壘球場等場地開戰，今年賽事吸引來自全國14個縣市隊伍，賽事期間以球會友，共同學習 NOKO 能高團隊的精神。

花蓮原住民傳奇棒球隊 NOKO 能高團，代表台灣原住民的傳奇球隊，1920年代，由林桂興教練負責籌組能高團的前身--高砂棒球隊，這支全由花蓮原住民所組成的棒球隊，在台灣島內的比賽所戰皆捷，逐漸受到重視，遂於100年前，改由官方主導，且更名為能高團，並受邀到日本進行友誼交流賽，而能高團也因此成為第一支踏上甲子園球場比賽的台灣棒球隊，雖是在非正式盃賽中出場甲子園，但卻是扎扎實實的烙印在日本這個愛好棒球的國家，一個響亮又記憶深刻的名字--NOKO。

為紀念這個代表台灣，更是代表台灣原住民，別具歷史性的球隊，自2017年起開始編列相關經費，並由花蓮縣體育會主辦，廣邀台灣三級棒球球隊，一同到這個傳奇球隊的發源地--花蓮，不僅見證歷史，更達到以球會友，增進友誼，驗收平日訓練成果。

花蓮縣政府表示，在縣長徐榛蔚的帶領下，花蓮長期推動基層體育不遺餘力，縣府積極推動三級棒球運動的發展，除鼓勵花蓮棒球隊積極參加全國辦理全國棒球比賽外，亦舉辦多場區域性對抗賽，增加花蓮縣棒球隊與全國棒球隊交流機會。

