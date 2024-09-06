　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

▲花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2024世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）在義大利拉溫納舉辦，開幕典禮於113年9月2日（義大利時間）辦理，台灣代表隊Mr.Canoe在各國團隊的盛大聲援中進場，CCWC為世界各地的龍舟俱樂部提供一個競技平台，競賽分為不同的項目和組別，包括200米、500米和2000米等項，並區分不同年齡和性别組，包含男子、女子和公開組。

▲花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

團隊與義大利龍舟協會會長、秘書長及籌備幹部研討承辦賽事注意事項。

2026年CCWC賽事將在花蓮舉辦，為完備賽事籌辦工作，花蓮縣政府籌組團隊遠至義大利觀摩本屆賽事，於9月4日與義大利龍舟協會會長、秘書長及籌備幹部研討承辦賽事注意事項，期盼將做好東道主。

▲花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼團隊至各比賽隊伍休息區發放紀念小物，並宣傳2026賽事即將於花蓮縣盛大舉辦。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府多年來致力推展水域運動，縣府每年舉辦的太平洋國際龍舟賽已成為傳統，也是促進國際交流的重要平台。本次縣府團隊遠赴義大利宣傳2026 CCWC將在花蓮舉行，期盼吸引更多國際人潮，並藉由體育賽事的舉辦，推動地方的觀光促進產業經濟，讓世界看見花蓮的美麗與熱情。

▲花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育處代理處長翁書敏也在賽會期間率領縣府團隊前至各比賽隊伍休息區發放紀念小物，並同時宣傳2026世界俱樂部龍舟錦標賽即將於花蓮縣盛大舉辦，受到各國團隊的熱烈歡迎，各國選手也期待前來參賽，並一起相約2026花蓮見！

▲花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年台灣代表團隊Mr. Canoe，選手是以花蓮體中校友為主體，平常在水上運動訓練中心進行訓練，帶隊教練侯鴻章（花蓮體中輕艇兼龍舟隊教練）說明，為迎接本次賽會，提前至中國武漢移地訓練，結束後到義大利威尼斯備戰，以提早適應時差氣候，為本賽事做足準備，希望可以獲得佳績。

花蓮縣政府近幾年推動龍舟項目不遺於力，每年辦理太平洋國際龍舟賽均吸引約3000名國內外選手參賽，希望透過本次觀摩與宣傳，可以吸引超過8000名外國選手，帶動地方的觀光及旅遊產業，更增加國際能見度，讓世界看見花蓮。
 

ET快訊
快訊／民進黨市黨部遭蛋襲　畫面曝光！
柯文哲遭押「黃國昌偷笑照」瘋傳！　主持人還原現場
快訊／民進黨高雄市黨部遭蛋襲！
邰智源宣布　《木曜4》初代6成員退出
已經在挑便當菜色！　王世堅加碼甜點「起酥蛋糕」送柯文哲
快訊／監理站女員工「拆車牌」　慘遭輾斃
結婚33年沒分開過！　陳佩琪北所外喊：傷心但沒哭
快訊／挺柯文哲！　民眾黨召集支持者「全國開講」
傳4300萬商辦是沈慶京後謝！　陳佩琪批不實資訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

太想念娘家！婦溜出安養中心迷路　東港警調監視器終尋獲

持續深耕！民進黨桃園市南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立

元智「新生啟航」開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵「自信與開朗」

北屯好市多外傳槍響！警清空彈匣阻酒駕男　3市民「築車牆」幫逮人

九九峰動物樂園周末2周年慶　南投稅務局現場辦活動推廣租稅知識

九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日　推9／7-9壽星享99元入園等優惠

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色　台南環局持續監控確保儘速復原

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

太想念娘家！婦溜出安養中心迷路　東港警調監視器終尋獲

持續深耕！民進黨桃園市南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立

元智「新生啟航」開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵「自信與開朗」

北屯好市多外傳槍響！警清空彈匣阻酒駕男　3市民「築車牆」幫逮人

九九峰動物樂園周末2周年慶　南投稅務局現場辦活動推廣租稅知識

九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日　推9／7-9壽星享99元入園等優惠

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色　台南環局持續監控確保儘速復原

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

訪問／42歲李準基太驚人！8年沒吃泡麵：一天吃一餐　預告為台粉唱中文

華航全航線機票最低72折　飛日本富士山跨年5千元起

賈永婕「負責美麗」挨批花瓶！　上任第3天側拍洩真實工作情形

快訊／蛋襲畫面曝光！民進黨高雄市黨部深夜遭砸　男丟完就跑

開學後腸病毒大爆發！國小男童脫水暴瘦　醫警告：6症狀恐致命

賴琳恩二手內衣褲「是不是真的10萬一套」！被狂問…她翻白眼回應了

17歲狗狗朋友過世牠好傷心　看到「同款玩偶」窩一起惹心疼

快訊／汐止男墜樓「全身骨折趴地」無呼吸心跳！　送醫搶救中

大牙遭傳訊恐嚇「吃慶記」嚇得報警　衝動男「陷害朋友」下場曝

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

北屯好市多外傳槍響　警清空彈匣阻酒駕男　

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

元智開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵

九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日推多項票價優惠

民進黨桃園市南區辦公室喬遷

婦想念娘家迷路 東港警調10多支監視器找到她

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色台南環局持續監控

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

南投稅務局周末於九九峰動物樂園同辦活動推廣租稅知識

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

高雄國賓「危老鑑定」過程遭質疑

更多熱門

相關新聞

不是溺斃　英富豪遊艇船難4人窒息亡

不是溺斃　英富豪遊艇船難4人窒息亡

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）8月19日在義大利外海，遭遇強烈暴風雨而沉沒，有著「英國比爾蓋茲」稱號的科技業大亨林奇（Michael Lynch）等7人罹難。義大利媒體如今指出，其中4名死者並非溺斃，而是窒息身亡。

獨／他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

獨／他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

開心幫爸爸慶生　17歲男突然屠殺全家

開心幫爸爸慶生　17歲男突然屠殺全家

比賽忘了拿出手機！義選手被取消資格

比賽忘了拿出手機！義選手被取消資格

關鍵字：

CCWC龍舟錦標賽義大利參訪賽事台灣代表隊加油

讀者迴響

熱門新聞

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

看似天真「其實超有心機」星座

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

快訊／林國成曝陳佩琪「一直在哭泣」

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面