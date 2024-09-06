2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

▲花蓮縣府團隊遠赴義大利參訪今年賽事並為台灣代表隊加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2024世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）在義大利拉溫納舉辦，開幕典禮於113年9月2日（義大利時間）辦理，台灣代表隊Mr.Canoe在各國團隊的盛大聲援中進場，CCWC為世界各地的龍舟俱樂部提供一個競技平台，競賽分為不同的項目和組別，包括200米、500米和2000米等項，並區分不同年齡和性别組，包含男子、女子和公開組。

▲團隊與義大利龍舟協會會長、秘書長及籌備幹部研討承辦賽事注意事項。

2026年CCWC賽事將在花蓮舉辦，為完備賽事籌辦工作，花蓮縣政府籌組團隊遠至義大利觀摩本屆賽事，於9月4日與義大利龍舟協會會長、秘書長及籌備幹部研討承辦賽事注意事項，期盼將做好東道主。

▲▼團隊至各比賽隊伍休息區發放紀念小物，並宣傳2026賽事即將於花蓮縣盛大舉辦。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府多年來致力推展水域運動，縣府每年舉辦的太平洋國際龍舟賽已成為傳統，也是促進國際交流的重要平台。本次縣府團隊遠赴義大利宣傳2026 CCWC將在花蓮舉行，期盼吸引更多國際人潮，並藉由體育賽事的舉辦，推動地方的觀光促進產業經濟，讓世界看見花蓮的美麗與熱情。

教育處代理處長翁書敏也在賽會期間率領縣府團隊前至各比賽隊伍休息區發放紀念小物，並同時宣傳2026世界俱樂部龍舟錦標賽即將於花蓮縣盛大舉辦，受到各國團隊的熱烈歡迎，各國選手也期待前來參賽，並一起相約2026花蓮見！

今年台灣代表團隊Mr. Canoe，選手是以花蓮體中校友為主體，平常在水上運動訓練中心進行訓練，帶隊教練侯鴻章（花蓮體中輕艇兼龍舟隊教練）說明，為迎接本次賽會，提前至中國武漢移地訓練，結束後到義大利威尼斯備戰，以提早適應時差氣候，為本賽事做足準備，希望可以獲得佳績。

花蓮縣政府近幾年推動龍舟項目不遺於力，每年辦理太平洋國際龍舟賽均吸引約3000名國內外選手參賽，希望透過本次觀摩與宣傳，可以吸引超過8000名外國選手，帶動地方的觀光及旅遊產業，更增加國際能見度，讓世界看見花蓮。

