出征國際少年運動會！代表隊10選手參加競賽　徐榛蔚親自授旗

▲▼「2024國際少年運動會」授旗儀式，由花蓮縣長徐榛蔚親自授旗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府9日辦理「2024國際少年運動會」授旗儀式，由花蓮縣長徐榛蔚親自授旗，並鼓勵選手多與國際選手交流切磋。花蓮縣近年來積極爭取國際體育賽事的籌辦與推廣，結合觀光帶動地方產業，讓花蓮走向世界，世界走進花蓮。

縣長徐榛蔚表示，恭喜大家取得代表花蓮的資格，這是發揮平日努力練習的機會，也是帶著花蓮鄉親滿滿期待與希望，為花蓮、為台灣爭光。徐榛蔚貼心提醒運動員到墨西哥務必注意飲食、服從裁判、聽從教練，並把握機會與國際選手交流。

本次花蓮縣代表隊由教育處翁書敏代理處長擔任城市代表，本縣參賽選手包含4名田徑選手、4名游泳選手及2名跆拳道選手共10位，分別來自國風國中、花崗國中、瑞穗國中、玉里國中及明義國小等5所學校，代表隊選手將拚盡全力為花蓮爭取榮譽。

▲徐榛蔚貼心提醒選手務必注意飲食、服從裁判、聽從教練，並把握機會與國際選手交流。

2024國際少年運動會(International Children’s Games，簡稱ICG)將於113年7月15日至7月20日於墨西哥萊昂（獅子城）舉行。國際少年運動會係以城市為組團參賽單位，旨在促進各國體育交流，讓各國少年相互切磋並交流學習；同時了解不同語言、城市與文化特色。

本次花蓮縣除了組隊參賽外，同時組成參訪團，將於賽會期間拜會ICG重要組織成員並實地考察各競賽場館，藉以瞭解賽事、動線及場地等規劃情形，並正式提出2026國際少年運動會之申辦報告，爭取此國際賽事將在花蓮舉辦。