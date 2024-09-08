北市生理用品補助再擴大　9月起高一女學生也受惠

▲北市擴大生理用品補助對象，今年9月起再新增高一女學生。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為消弭月經貧窮，提供青春期女學生更全面的支持，台北市教育局今宣布，從今年9月起再擴大女性生理用品補助對象，補助範圍向上延伸至高中職一年級女學生，新增受惠人數逾1.1萬人；而擴大補助範圍後，北市從國小高年級到高一女學生每月均可領到2張生理用品兌換券，總受惠人數共6.4萬人。

台北市教育局表示，北市自2022年3月率先全國推出「國中女性生理用品補助計畫」，2023年3月將補助對象向下延伸至國小高年級女學生，今年9月起再度擴大補助對象至高中職一年級女學生，新增受惠人數有1萬1832人，總補助人數自國小高年級至高中一年級女學生，總計6萬4041人。

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教育局指出，為提升兌換便利性，教育局透過「酷課雲」平臺派送給高國中小的補助對象每月2張電子兌換券，學生可至萊爾富、統一超商及全家便利商店兌換，提供19種的多元生理用品選擇，充分滿足個人需求。此外，去年已同步開發家長帳號代領功能，家長可透過親子綁定在「酷課雲」平臺上兌換。

北市學校也透過校園性平平等教育，扎根月經平權議題。像是北市瑠公國中老師王君豪，以男性健康教育老師身分，課堂上以節慶猜謎（國際女孩日、世界經期衛生日）、月經小屋與汙名化到破除迷思案例（影片與名人倡議）以及親身經驗與體驗活動（認識生理用品與經期大富翁）等活動，帶領學生認識生理期與月經平權。

中正國中校長林泰安也分享，月經平權教育具有跨領域特性，與性別平等、公民法治、社會福利、健康促進和經濟發展等多元面向相關，學校在推動時，可從空間營造、典章制度、活動辦理及課程教學等不同面向都可以分享月經知識，讓月經教育更深入生活。