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北市民宅關籠養品種犬、疑超收費用盈利　北市動保處開罰

▲▼北市民宅關籠養品種犬、疑超收費用盈利，北市動保處開罰。（圖／北市動保處提供）

▲北市動保處接獲檢舉，指有民宅關籠養品種犬、疑超收費用盈利，將依法開罰。（圖／北市動保處提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市動物保護處9月接獲通報，指松山區一處民宅有住戶飼養貴賓犬、約克夏等品種犬10隻，飼養狀況不佳，於9月5日即派員至現場查訪，發現飼主提供犬隻之飼養空間不足，將依法裁處。另外，同日也接獲通報，指該飼主疑有利用送養動物而收取費用情形涉及營利，動保處將依法進一步調查。

動保處表示，9月5日動保處在松山區一民宅內查訪發現住戶飼養有貴賓犬、約克夏等品種犬10隻，經飼主表示犬隻為繁殖場退役種犬，由其接手醫療、照顧及送養。

但依「台北市犬貓飼養基本照護規則」第3條規定，犬貓飼養空間應能讓動物在飼養範圍內自由轉身、站立、坐臥等動作，及能以正常方式行走以符合犬貓生活之生理需求，該住戶提供犬隻居住的籠具顯然空間不足，動保處將依違反前項規定處新臺幣2千元至1萬元。

而動保處在查訪期間，再次接獲民眾陳情，該名飼主進行動物的送養方式有問題，除了做中途之家所需負擔的醫療費、絕育費外，可能有額外收取費用的情形。民眾送養動物向認養人收費而獲利情形，涉違反《動物保護法》第22條第1項規定，動保處將再約談飼主到案說明，若查有營利事實可處新臺幣10萬至300萬元。

動保處呼籲，民眾應以合法正當送養動物，若民眾有發現有借救援動物之名，獲取不法利益時，可立即撥打24小時動物保護專線1959向動保處檢舉。

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