副市長捲京華城容積率爭議　陳其邁力挺林欽榮：勿胡亂指控！

記者賴文萱／高雄報導

台北京華城案持續延燒，針對「京華城容積840％」，台北市前副市長、高雄市副市長林欽榮4日晚間再發聲明，強調他當年立場與都發局一致，均反對威京集團主張的容積率679%。高雄市長陳其邁今（5）日受訪時也力挺，請沈先生能夠具體的指出人、時、地、物，不要胡亂指控，模糊焦點。

▲台北市前副市長、高雄市副市長林欽榮。（資料照／記者許宥孺攝）

陳其邁今日出席活動被問及林欽榮近來風波，力挺表示，京華城個案就請沈先生能夠具體的指出人、時、地、物來做說明，不要胡亂指控，模糊焦點。

▲副市長捲入京華城案，陳其邁力挺，要沈慶京不要胡亂指控，模糊焦點。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，林副市長在當時的審議過程，透過聲明講得非常清楚，他當時就是站在市民的角度，拒絕財團的要求，明確反對120,284平方公尺（換算容積率679%）的樓地板面積。

陳其邁說，林欽榮與當時的都發局跟都委會的看法一致，全體都委會的委員也把120,284平方公尺的這個規定刪除掉，「這個道理是非常清楚的」。至於司法的個案，就由司法來做釐清，我們尊重。

另外，對於高雄國賓危老重建的爭議，陳其邁也說，專業的部分會由工務局來做說明，市府的立場很清楚，會嚴格把關。事實上，除了說危老的改建申請之外，國賓飯店還必須經過包括都市設計審議、環境影響評估以及交通衝擊評估等各項的事項，市府會站在市民公共安全的角度，全力來把關。