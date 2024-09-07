動物之家認養率提高、退養率竟也增加　議員盼縮短鑑賞期

▲台北動物之家毛小孩。（圖／台北市動保處提供）



記者陳家祥／台北報導

動物之家認養率逐年上升，但退養率竟也不斷上升！台北市議員詹為元指出，以狗狗的退養率來看，2020年退養率為3.8%，到了2023年已來到10%，短短5年的時間退養率成長了6.2%，建議北市動保處調整相關辦法。對此，動保處回應，台北市動物認養猶豫期與其他縣市相似，動物之家收容的毛孩大多不親人，飼主退養在所難免，會思考改善方式。

詹為元說，毛小孩是許多人家中不可或缺的家人，而政府推動認養代替購買政策也行之有年，確實認養人數也不斷上升。但在認養數量不斷上升看似政策推動極成功，卻出現一個弔詭的現象。

詹為元調閱資料近5年的資料後發現，以狗狗來看，2020年退養率為3.8%，而2021年為5.0%；2022年來到7.3%；2023年甚至高達10%，短短5年的時間退養率成長了6.2%，這個概念為原本的109年100隻被認養的犬隻有9隻會被退養，到112年提升到100隻犬隻，就會有20隻被退養。

詹為元認為，由於在動物之家認養前都須勾選相關問題，但仍只是自行勾選，而因擔心適應問題等等因此認養時在申請書中明訂有30天「鑑賞期（猶豫期）」，若飼主無法繼續飼養可轉讓或歸還。

詹為元說，雖然政府設計有鑑賞期的立意良善，但似乎讓少數人有機可乘，抱持著好玩的心態去認養，反正可以退養；毛小孩在不斷被認養又退養的處境中，可能會影響其心理，建議動保處應該要檢討相關措施或考慮縮短鑑賞期等。

對此，動保處說明，因應零撲殺政策實施精準捕捉街犬貓，因此動物之家收容的動物多為不親近人犬貓。飼主認養後須花時間進行家庭化互動訓練，以適應家庭環境；經統計，退養原因為吠叫、咬人或具攻擊性、不吃不喝等，故有部分動物因不適應被退還。

動保處說，若飼主初次認養就因與動物間無法磨合、造成動物被不續養，飼主因此被註記為黑名單、終身不得於收容所認養犬貓的話，恐會減少潛在認養人、導致動物被認養機會降低。

動保處說，經查全國六都動物認養猶豫期也是30天以上或更久，目前台北市動物認養猶豫期與其他縣市相似。而動保處也於去年7月5日修訂台北市不擬繼續飼養動物收容作業要點，已將非犬貓動物不擬續養費，依照特殊動物照顧費收取1萬4000元的費用。