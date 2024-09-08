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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周杰倫攻大巨蛋暖問粉絲「想聽什麼」　釣出蔣萬安敲碗「這首歌」

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

記者郭運興／台北報導

周杰倫開唱一直是外界關注焦點，如今，時間終於敲定！所屬的杰威爾音樂發表聲明，證實今年12月上旬，將在大巨蛋舉辦演唱會。而周杰倫也於昨（7日）突然貼文，詢問網友「說吧！想聽什麼」，不僅吸引十萬網友按讚，紛紛留言經典歌曲，連台北市長蔣萬安都前來留言，寫下自己最愛的《告白氣球》歌詞，似乎也成為周杰倫的「小粉絲」。

大巨蛋舉辦演唱會，台北市長蔣萬安一直以來積極推動，6月時他就曾表示，希望能克服各項限制舉辦演唱會；而大巨蛋演唱會的第一首歌是什麼？蔣萬安當時大唱《告白氣球》，暗喻藝人周杰倫將會在大巨蛋演唱會。

如今，周杰倫正式宣布「攻大巨蛋」，周杰倫7日也於instagram寫下「說吧！想聽什麼」，吸引破十萬網友按讚，紛紛留下周杰倫的經典歌曲，而令人驚喜的是，台北市長蔣萬安也親自留言，寫下「親愛的別任性，你的眼睛在說我願意」，兩句《告白氣球》的歌曲，如同當初他所暗示的一樣。

特別的是，也有網友說，「其實聽什麼歌是其次，最重要的是要先搶到票啊」！可以看出屆時全台將再度颳起「周杰倫旋風」。

▼周杰倫宣布大巨蛋開唱，貼文詢問粉絲想聽什麼，意外釣出台北市長蔣萬安留言。（圖／翻攝自instagram／周杰倫）

▲▼周杰倫宣布大巨蛋開唱，貼文詢問粉絲想聽什麼，意外釣出台北市長蔣萬安留言。（圖／翻攝自instagram／周杰倫）

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