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肯亞小學失火釀21死！　女子高中又陷火海「死傷不明」

▲▼肯亞伊西奧洛女子高中（Isiolo Girls High School）失火。（圖／翻攝自X）

▲肯亞伊西奧洛女子高中（Isiolo Girls High School）失火。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

肯亞中部一所女子高中7日發生大火，全校2、3棟建築陷入火海，目前死傷狀況不明。事實上，短短2天前另一所小學的宿舍才發生火災，造成21名男童死亡。

綜合外媒報導，肯亞中部伊西奧洛郡（Isiolo County）官員賽爾沙（Hussein Salesa）表示，位於當地的伊西奧洛女子高中（Isiolo Girls High School）在7日晚間發生火警，至少有2、3棟建築陷入火海。

警方表示，在國防軍和消防人員的救援下，目前火勢已控制住，肯亞紅十字會也啟動相關反應小組，但死傷狀況仍不明。

事實上，在短短2天前的5日晚間，肯亞中部涅里（Nyeri）地區的希賽爾恩達拉沙學院（Hillside Endarasha Academy）的宿舍發生大火，造成21名小學男童喪命。肯亞檢方說，已指示警方調查恩達拉沙學院的致命大火是否是人為疏失。

《半島電視台》報導，肯亞寄宿學校發生火災的機率不低，多半是學生所為，在2018年發生至少63起縱火案。除了學生惡作劇釀成大火外，老舊的線路、電器不當使用，或是菸蒂亂丟等，也都是造成火災的原因。

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