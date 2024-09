烏大規模無人機攻擊！俄彈藥庫爆炸狂燒畫面曝　宣布地區緊急狀態

▲ 彈藥庫起火引發爆炸,竄出熊熊火焰。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯邊境佛洛尼斯州(Voronezh)7日夜間遭大量烏克蘭無人機攻擊,一座彈藥庫被點燃引發爆炸,地方當局宣布緊急狀態,居民被迫撤離,主要公路封閉。

綜合《太陽報》等外媒,烏克蘭7日凌晨約3時發動大規模神風無人機(kamikaze)攻擊,俄羅斯邊境佛洛尼斯州(Voronezh)一座火藥庫遭襲起火,整晚不斷爆炸。當局封鎖主要道路,民眾從車上拍攝的畫面可見夜空被橘色火光照亮。

Ukrainian forces struck a large ammunition warehouse in Soldatskoe, Voronezh region, in Russia. Videos show huge fires and secondary explosions. The NASA FIRMS map confirms that a large fire is raging in this depot. pic.twitter.com/TmcNKqXAq0