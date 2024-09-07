烏大規模無人機攻擊！俄彈藥庫爆炸狂燒畫面曝　宣布地區緊急狀態

▲ 彈藥庫起火引發爆炸，竄出熊熊火焰。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯邊境佛洛尼斯州（Voronezh）7日夜間遭大量烏克蘭無人機攻擊，一座彈藥庫被點燃引發爆炸，地方當局宣布緊急狀態，居民被迫撤離，主要公路封閉。

綜合《太陽報》等外媒，烏克蘭7日凌晨約3時發動大規模神風無人機（kamikaze）攻擊，俄羅斯邊境佛洛尼斯州（Voronezh）一座火藥庫遭襲起火，整晚不斷爆炸。當局封鎖主要道路，民眾從車上拍攝的畫面可見夜空被橘色火光照亮。

Ukrainian forces struck a large ammunition warehouse in Soldatskoe, Voronezh region, in Russia. Videos show huge fires and secondary explosions. The NASA FIRMS map confirms that a large fire is raging in this depot. pic.twitter.com/TmcNKqXAq0 — (((Tendar))) (@Tendar) September 7, 2024

州長古謝夫（ Alexander Gusev）證實，「無人機撞擊引發火災，火勢延燒到爆裂物，導致爆炸」，並宣布奧斯特羅戈日斯克區（Ostrogozhsky）進入緊急狀態，待爆炸結束、火勢得到控制後才能評估損失。

數百名居民從別爾哥羅德（Belgorod）以西約80公里的Soldatskoye村緊急撤離，被安置於臨時住所。

俄國國防部則聲稱，軍方在別爾哥羅德擊落2架無人機，還有2架在庫斯克上空被擊落，但未對佛洛尼斯州的空襲發表評論。