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差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

一名女網友雖發現行動電源出現裂痕仍繼續使用，不料某日卻冒煙起火，差點燒了男友家。（示意圖／翻攝自）

▲一名女網友雖發現行動電源出現裂痕仍繼續使用，不料某日卻冒煙起火，差點燒了男友家。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

隨著智慧型手機的普及，行動電源已成為不少人日常生活的必需品。日前就有名網友分享，自己使用3、4年的行動電源疑似電池膨脹，卻想著「捨不得丟」而繼續使用，沒想到某次充電過後，行動電源便冒煙起火，雖然男友趕緊將火撲滅，她仍自責道「差點把男友家燒了」、「提醒自己不要這麼固執不聽勸」。貼文一經曝光，迅速引起熱議。

這名女網友在Dcard發文提到，自己有顆用了3、4年的行動電源，是不少YouTuber介紹的牌子，今年6月左右，她發現外殼的表面有道小裂痕，可能是電池膨脹，「其實我心裡知道，膨脹的電池有危險性，但覺得自己注意一點就會沒事，就是有這麼一兩次沒注意的時候」。

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原PO接著說到，雖然有先買一顆新的，男友有建議將行動電源拿去回收，「但我很喜歡這顆，可是舊的就捨不得丟，覺得還堪用」。

怎料，某天她在男友家店面幫忙備料時，將行動電源放在櫃台旁充電，不久卻發現行動電源竄出火光，男友則迅速關閉總電源、拿滅火器滅火，同時叫妹妹到消防局求救，所幸火勢最後順利被撲滅。

原PO表示，男友與消防人員解釋當前狀況，消防人員則說行動電源溫度已達200度，「男友家人都沒有怪我，說是意外……當下一直自責的話，還被安慰，也提醒自己不要這麼固執不聽勸」。

對此，網友們紛紛直言「希望這次你已經知道這種危險的節儉不是美德」、「男友大氣修養好，要我一定當場噴爛妳然後叫妳滾出去……今天是運氣好無人傷亡」、「行動電源比別人家安全重要，今天人家要你賠你有什麼」、「行動電源膨脹就回收不要用了，就算不是充電中，放包包也可能自燃」、「鋰電池是消耗品建議大家用個幾年還是要記得換新」。

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