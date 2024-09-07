肯亞小學大火升至18死！火舌迅速吞噬木造房逃不及　86童仍下落不明

▲肯亞寄宿小學的午夜大火已升至18死27傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

肯亞中部涅里縣（Nyeri）一所寄宿小學在5日深夜爆發的火災，如今已造成18名學生死亡，27人受傷住院。肯亞總統魯托（William Ruto）宣布全國哀悼3天，並承諾將徹查此案，追究相關人士的責任。

據美聯社報導，這場大火發生於涅里縣的Hillside Endarasha小學。由於火災爆發時正值午夜時分，學生都在宿舍裡睡覺，加上宿舍建築多為木製結構，難以抵擋蔓延迅速的火勢，因此宿舍很快就被火舌吞噬，導致宿舍150多名10至14歲的男孩難以脫逃。

▲許多還沒找到孩子的父母在火災現場悲痛大哭。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，這起火災已奪走了18名學生的性命，另有27人受傷住院。肯亞副總統賈查瓜（Rigathi Gachagua）指出，目前有37名學生已和他們的父母團聚，但仍有86名兒童下落不明，呼籲社區協助尋找失蹤的孩子。涅里縣政府告訴媒體，救援工作因地區降雨造成的泥濘道路而受到阻礙。

此前，現場救援的警消曾指出，火場內的畫面十分慘烈，他們尋獲的遺體多數「都被燒得面目全非」，而警方目前還在持續對此案展開調查，試圖釐清火災發生的原因。

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