2024全國虛擬三項運動錦標賽　許元耕、許雅喬拿下男女精英組冠軍

▲2024全國虛擬三項運動錦標賽，男子精英組由許元耕奪冠。（圖／虛擬運動委員會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國首屆虛擬運動賽事-「2024全國虛擬三項運動錦標賽」，7日在桃園藝文廣場『2024桃園體育運動表演會』舉行決賽。經過激烈的淘汰賽及決賽，男、女子精英組，分別由許元耕、許雅喬奪冠，由身兼桃園市體育總會虛擬運動委員會主委的邱奕勝議長，為得獎選手頒獎鼓勵。

▲2024全國虛擬三項運動錦標賽，女子精英組由許雅喬奪冠。（圖／虛擬運動委員會提供）

據指出，本次賽事由桃園市政府及中華民國虛擬運動總會合作舉辦，於7月26日至8月25日展開預賽，共吸引了2059位選手登錄報名並完成預賽。競賽項目結合了自行車3000m、跑步機1500m及划船機500m，參賽選手必須完成三個競賽項目，最快完成三個項目的選手獲得優勝。





比賽分為8組，精英男子組，精英女子組。一般組依男女及年齡分為：16-30歲女子組、31-45歲女子組、46歲以上女子組。16-30歲男子組、31-45歲男子組、46歲以上男子組。

經過激烈的淘汰賽及決賽，男子精英組由許元耕以三項總和時間12分21.28秒拿下冠軍，亞軍張翰允、季軍呂靖。女子精英組由許雅喬以14分56.86秒拿下冠軍。亞軍林恩婕、季軍高羽萱。

市府體育局表示，虛擬運動是世界體育與運動科技的新興發展趨勢，透過手機與設備連線的方式讓運動加入虛擬的環境場景，並可透過競賽軟體與其他選手連線挑戰，提高運動的樂趣與互動性，不受時間、天氣、空間環境等限制。

今天除了主舞台上的頂尖選手競技，中華民國虛擬運動總會更設置了自行車、跑步機、舞蹈機、划船機四項免費體驗區，讓現場民眾都能親身體驗虛擬運動的趣味。