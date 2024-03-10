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國際獅子會300B3區環保植樹　125株風鈴木為小檜溪公園添綠意

▲國際獅子會300B3區環保植樹

▲國際獅子會300B3區環保植樹。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

植樹節前夕，國際獅子會300B3區9日於桃園區、新永和市場後方的小檜溪公三公園舉辦「珍愛地球GST環保植樹」活動。市長張善政、議長邱奕勝和總監葉順英、植樹委員會主席吳建忠帶領該區80多個分會獅友，於園區種植125株紅花風鈴木和黃花風鈴木，同時也在園區特別矗立一座金色獅子雕像，如同獅友們守護環境、愛地球的信念屹立不搖。

▲國際獅子會300B3區環保植樹

▲和園區甫矗立的金色獅子雕像。（圖／新聞處提供）

市長張善政表示，國際獅子會300B3區自創區以來熱心公益，在創區總監葉順英一呼百應的帶領下，獅友們不遺餘力響應多項慈善捐贈及公益活動，善心不勝枚舉，此次活動感謝植樹委員會主席吳建忠籌劃及850位獅友共襄盛舉，期待明（114）年花開之際，繁花美景映入眼簾。

▲國際獅子會300B3區環保植樹

議長邱奕勝說，國際獅子會今天在桃園有兩場植樹活動，分別是300B5區上午於中壢老街溪畔舉行，以及下午的300B5區植樹活動，而這兩場活動他都出席，感受到獅友對環境的維護、對社會公益的熱心，而若要說獅子會所做的公益活動，相信三天三夜都說不完！

總監葉順英和植樹委員會主席吳建忠表示，「愛護地球、保護環境」是國際獅子會的志業之一，植樹節前夕，舉辦植樹活動，期為地球降低二氧化碳含量、調解氣候，並藉由樹木的豐盛成長，為大自然再創生機，創造綠化環境、地球減碳的效益，希望藉由響應植樹，實現我們對環境永續的承諾，執行愛地球的決心，為後代子孫留下美好自然生態，這是當前現代人應有之體認，更是每位獅子會成員責無旁貸之使命、我們希望用樹木來佔據地球而不是地球遭垃圾淹沒，讓植樹活動猶如一顆種子在桃園市萌芽，再茁壯擴展至全國各地。

農業局長陳冠義指出，檜溪河濱公園占地面積 1.34 公頃，是桃園市民休閒遊憩的重要場所，此次國際獅子會種植兩種不同花色的風鈴木，不僅為公園增添綠意，也期望打造桃園市民賞花的新景點。

包括立法委員邱若華、桃園市議會議長邱奕勝、市議員陳美梅、黃家齊、農業局長陳冠義、桃園區長許敏松、國際獅子會B3創區總監葉順英、植樹委員會主席吳建忠等均一同出席活動。

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